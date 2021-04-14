Доллар пробил психологическую отметку, евро на пике с начала марта: курс валют

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 14 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,02 грн;

1 евро – 33,32 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на девять копеек и поднялся выше психологической отметки в 28 гривен. Этой черты "зеленый" не достигал уже почти 1,5 месяца – со 2 марта. За неделю с 7 по 14 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте на 18 копеек. Эксперты ранее предупреждали, что доллар нацелился на новый скачок вверх.

Курс евро вырос еще на четыре копейки после заметного повышения сразу на 13 копеек в предыдущий банковский день. И это тоже максимум с начала марта.

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Стоимость 10 российских рублей 14 апреля поднялась еще на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 13 апреля, доллар на межбанке подорожал на 13 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,07/28,09 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 23 копейки в покупке и на 23 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,50/33,52 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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