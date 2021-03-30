Каким будет курс доллара к лету и почему: экономисты дали прогноз

Во II квартале 2021 года в Украине будут расти цены, зарплаты и безработица. Сайт "Сегодня" попытался разобраться – как изменится курс гривни к доллару, и что на него будет влиять до конца июня.

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Опрошенные изданием аналитики оказались единодушны: доллар будет стоить около 28 грн.

Вот как охарактеризовал квартальный тренд руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Сложная эпидемиологическая ситуация и низкий уровень деловой активности будут сдерживать активность рынка. Спрос на валюту останется низким. Ключевой фактор риска – активность нерезидентов, которые в случае завода валюты в страну могут поддержать курс и укрепить его, но в случае пассивности, могут, наоборот, привести к ослаблению гривни. Высокая инфляция будет усиливать давление на гривню. Поддержат гривню сезонные тренды, связанные с активностью аграриев по продаже валюты".

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что курс гривни будет значительно колебаться под воздействием роста спроса на валюту (восходящий тренд). А вот сезонные факторы – увеличение экспорта, снижение импорта энергоресурсов – поспособствуют укреплению гривни.

"В итоге ожидаем колебания курса в коридоре 27,9-28,1 грн/доллар", – уточнил он.

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Вице-президент по вопросам экономической политики в УСПП Виктор Скаршевский добавил, что внешнеэкономическая конъюнктура в виде роста мировых цен на металл, руду и зерновые (основные статьи украинского экспорта), возобновившийся приток валюты от нерезидентов для покупки гривневых ОВГЗ, благоприятствует обменному курсу. И этот тренд пока сохраняется.

А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает ускорения роста курса в июне до 28,2 грн/доллар и выше вместо обычного сезонного укрепления гривни.

"В сентябре у нас большое погашение госдолга, около 8 млрд долл. Поэтому Нацбанк будет аккумулировать доллары, что вызовет рост курса", – аргументировал он.

Ранее мы сообщали, что в Украине к лету вырастут цены, и рассказывали на сколько и почему.

Также напомним, "Сегодня" дал прогноз, какими будут зарплаты к лету-2021 и станут ли украинцы богаче.

Напомним, тем, кто инвестирует в доллар "в долгую", на год и более, стоит покупать валюту именно на спаде курса. О причинах укрепления гривни и прогнозах курса также смотрите в сюжете.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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