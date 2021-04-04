Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Курс гривни может обвалиться осенью – эксперт

4 апреля, 13:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Осенью нашей стране нужно будет выплатить долги МВФ

Курс гривни может обвалиться осенью, когда Украине нужно будет отдать около 5 млрд долларов по займам МВФ.

Реклама

Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Олега Пендзина беспокоит, что Минфин вторую неделю подряд не может разместить ОВГЗ: снова их продано всего на 5,5 млрд грн. Основные покупатели, по его словам, – украинские банки за средства, полученные от НБУ в виде рефинансирования, фактически это скрытая эмиссия.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин считает, что девальвация национальной валюты может начаться даже с 10 апреля.

"Опасность возобновления активных боевых действий на Донбассе будет стимулировать нерезидентов к продаже украинских ценных бумаг, а население – к покупке валюты как средства сбережения, что может существенно надавить на гривню. Тогда может случиться существенное падение гривни", - рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

Реклама

Читайте также: Доллар и евро заметно подорожали: курс валют на выходные

В тренде
Коты, коровы и породистые жеребцы: что еще декларировали украинские чиновники
Facebook Александра Устинова

По мнению Андрея Шевчишина, тем, кто инвестирует в наличную валюту "в долгую" – год и более, стоит продолжать покупку долларов, так как девальвация может начаться в любой момент.

С ним согласен Олег Пендзин, он также он советует вкладывать сбережения больше в валюту, чем в гривню.

Гривня хоть и не самая твердая валюта в мире, но точно одна из самых красивых. Что неоднократно подтверждено результатами международных конкурсов. Подробнее смотрите в сюжете.

Видео: Сегодня

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар гривня курс валют курс гривни курс доллара МВФ курс НБУ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Доллар
Доллар "сделал горку": почему резко вырос курс американской валютыФинансы
Гривня окрепла: курс доллара и евро на 1 апреля
Гривня окрепла: курс доллара и евро на 1 апреляФинансы
Доллар замер, евро упал ниже психологической отметки: курс валют на выходные
Доллар замер, евро упал ниже психологической отметки: курс валют на выходныеФинансы
Доллар взлетел еще выше, евро перешел рубеж в 33 гривни
Доллар взлетел еще выше, евро перешел рубеж в 33 гривниФинансы
Доллар вырос в цене после недельного укрепления гривни
Доллар вырос в цене после недельного укрепления гривниФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять