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Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз

1 апреля, 06:00

Александра Романюк Александра Романюк

Экономисты отмечают, что в слабой экономике фактор сезонности играет все меньшую роль, а фактор внешних заимствований – все большую

Сильного укрепления гривни нынешней весной не будет. К апрелю гривня подошла заметно ослабевшей, так что ей понадобится по меньшей мере пару недель, чтобы укрепиться хотя бы до мартовских показателей. Почему курс доллара вырос в последнюю неделю марта и почем будет доллар в апреле? Сайт "Сегодня" разбирался с этими вопросами при помощи экспертов.

Чем опасно мартовское подорожание доллара

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Начало весны доллар встретил на отметке 27,95 грн и за первые две недели месяца потерял больше 30 копеек. К 16 марта он уже стоил 27,64 грн, по курсу НБУ. Казалось бы, прогнозы насчет укрепления гривни в марте находят подтверждение. Но, поколебавшись еще неделю вблизи отметки 27,7 грн, доллар неожиданно рванул вверх. С 26 до 30 марта держался курс 27,97 грн/долл. И только в последний день месяца гривня немного укрепилась – на 8 копеек.

Эксперты считают, что ослабление гривни в конце марта связано со снижением интереса иностранных инвесторов к украинским ОВГЗ.

"Когда экономика слаба и страна фактически живет за счет займов, значительная часть бюджета формируется за счет привлечения денег под ОВГЗ, "погоду делают" размещения ценных бумаг. Курс доллара меняется в зависимости от количества денег, заведенных в Украину. В марте меньше денег заходило в Украину и больше выходило. И это сразу привело к росту курса доллара", – говорит экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Экономист Алексей Кущ также связывает укрепление доллара с деньгами нерезидентов.

"Коррекция доллара в сторону укрепления вызвана тем, что нерезиденты приостановили заход в наши ОВГЗ и даже стали потихоньку выводить свои деньги. Минфин по-прежнему размещает ОВГЗ, но инвесторов, очевидно, не устраивает их доходность. Сейчас американские 10-летние облигации сместились в сторону 1,5%. Это достаточно высокий уровень. Поэтому начинается переток инвестиций в альтернативные ценные бумаги, инвесторы возвращаются на американский рынок", – объясняет Алексей Кущ.

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По его мнению, поднятие доходности ОВГЗ на пару процентов – с 12% до 13-14% – позволило бы повысить привлекательность украинских ОВГЗ и не привело бы к оттоку валюты из страны.

Экономисты предупреждают: если потеря интереса нерезидентов к украинским ценным бумагам окажется устойчивой тенденцией, это грозит дальнейшим обесцениванием гривни.

Инвесторов могла отпугнуть новая волна эпидемии в Украине

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что пока рано делать прогнозы.

"В конце марта было погашение ОВГЗ. Раньше после погашения инвесторы не выводили деньги из страны, а покупали на них новые ОВГЗ. Но в прошлую среду этого не произошло, и деньги за погашенные ОВГЗ, наверное, ушли на валютный рынок. Это тренд или объективная позиция, станет понятно после следующих размещений и погашений ОВГЗ. Возможно, в прошлый раз произошел какой-то локальный случай – возможно, какой-то фонд вывел деньги, потому что ему нужно было их во что-то вложить. Если же мы увидим и в следующий раз, что иностранцы не покупают ОВГЗ в таких объемах, как раньше, значит, можно будет говорить о развороте тренда и об увеличении недоверия к Украине", – считает Тарас Козак.

А основания для роста недоверия есть, полагают финансисты. В частности, Алексей Кущ считает, что в апреле давление на гривню будет оказывать "негативная новостная повестка с карантином и с пандемией".

Тарас Козак также высказывает мнение, что инвесторов могла отпугнуть провальная кампания с вакцинацией в Украине, а еще – затишье в отношениях с МВФ.

"Время идет, а Украина до сих пор мало что сделала в плане борьбы с COVID-19. Вакцинация у нас идет очень медленно, заболеваемость и смертность растет. И это вызывает определенные сомнения в том, что мы сможем это все преодолеть. А вторая причина – то, что ничего не делается в плане продолжения сотрудничества с МВФ. На внеочередных заседаниях Верховной Рады решаются в основном какие-то локальные вопросы, а не вопросы о судебной реформе и об антикоррупционных органах. И надежды на то, что к осени Украина получит транш МВФ, уменьшаются. А инвесторы живут завтрашним днем, а не сегодняшним. И, если они понимают, что в сентябре с МВФ будет беда, то они предпочитают уже сейчас убегать из страны", – говорит Тарас Козак.

Какой курс увидим в апреле

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Алексей Кущ считает, что, в принципе, ниспадающий тренд курса доллара в апреле сохранится. Но, по его мнению, гривня будет укрепляться гораздо медленнее, чем прогнозировалось зимой.

"По мере наращивания посевной будет увеличиваться приток валюты. Украина продолжает экспортировать сырье, и цены на него на мировых рынках достаточно высокие. Но если еще несколько месяцев назад я прогнозировал, что гривня к лету укрепится с 28 грн до 26 – 27,5 грн, то есть от 50 копеек до 2 грн, то теперь диапазон можно сузить до 50 копеек. Я думаю, гривня сможет укрепиться максимум до 27 – 27,5 грн", – прогнозирует экономист.

При этом, по его словам, изменение курса будет проходить рывками, с отскоками и коррекцией.

А вот Алексей Дорошенко больше склоняется к тому, что Украина сможет-таки повысить заинтересованность инвесторов в ОВГЗ.

"Логично предположить, что сокращения продаж ОВГЗ в марте будет компенсировано в апреле. Надо латать дыры в бюджете, иначе скоро не за что будет выплачивать зарплаты и пенсии. Соответственно, если в апреле будет размещаться больше ОВГЗ, курс доллара немного просядет", – считает Алексей Дорошенко.

Но новый локдаун может негативно отразиться на курсе гривни, считает Алексей Дорошенко. Хотя к такому скачку, как в прошлом году, он не приведет.

"Если будет локдаун, экономика еще больше просядет и еще больше усилится фактор внешних заимствований. Но паники, как в прошлом году, уже не будет. Панику вызывают новые факторы, а фактор коронавируса уже не является таким уж новым. Кроме того, для роста спроса на валюту нужно, чтобы были ресурсы, которые можно вложить на волне паники. А ресурсов в стране сейчас меньше, чем год назад", – говорит экономист.

А тем временем в Америке опять раздают деньги людям только за то, что они не работают. Подробности – в сюжете:

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ОВГЗ курс гривни прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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