Курс долара у квітні: експерти змінюють прогноз

Сильного зміцнення гривні нинішньої весни не буде. Квітень гривня зустріла помітним ослабленням, так що їй знадобиться щонайменше пару тижнів, щоб зміцнитися хоча б до березневих показників. Чому курс долара виріс в останній тиждень березня і скільки коштуватиме долар у квітні? Сайт "Сьогодні" розбирався з цими питаннями за допомогою експертів.

Чим небезпечне березневе подорожчання долара

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Початок весни долар зустрів на позначці 27,95 грн і за перші два тижні місяця втратив більше 30 копійок. До 16 березня він уже коштував 27,64 грн, за курсом НБУ. Здавалося б, прогнози щодо зміцнення гривні в березні знаходять підтвердження. Але, після коливань протягом тижня поблизу позначки 27,7 грн, долар несподівано рвонув вгору. З 26 до 30 березня тримався курс 27,97 грн / дол. І лише в останній день місяця гривня трохи зміцнилася – на 8 копійок.

Експерти вважають, що ослаблення гривні в кінці березня пов'язано зі зниженням інтересу іноземних інвесторів до українських ОВДП.

"Коли економіка слабка і країна фактично живе за рахунок позик, значна частина бюджету формується за рахунок залучення грошей під ОВДП, "погоду роблять" розміщення цінних паперів. Курс долара змінюється в залежності від кількості грошей, заведених в Україну. У березні менше грошей заходило в Україну і більше виходило. І це відразу призвело до зростання курсу долара", – говорить економічний експерт Олексій Дорошенко .

Економіст Олексій Кущ також пов'язує зміцнення долара з грошима нерезидентів.

"Корекція долара в сторону зміцнення викликана тим, що нерезиденти призупинили входження у наші ОВДП і навіть стали потихеньку виводити свої гроші. Мінфін як і раніше розміщує ОВДП, але інвесторів, очевидно, не влаштовує їх прибутковість. Зараз американські 10-річні облігації змістилися в бік 1,5%. Це досить високий рівень. Тому починається перетікання інвестицій в альтернативні цінні папери, інвестори повертаються на американський ринок", – пояснює Олексій Кущ.

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На його думку, підняття прибутковості ОВДП на пару відсотків – з 12% до 13-14% – дозволило б підвищити привабливість українських ОВДП і не привело б до відтоку валюти з країни.

Економісти попереджають: якщо втрата інтересу нерезидентів до українських цінних паперів виявиться стійкою тенденцією, це загрожує подальшим знеціненням гривні.

Інвесторів могла відлякати нова хвиля епідемії в Україні

Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак вважає, що поки рано робити прогнози.

"Наприкінці березня було погашення ОВДП. Раніше після погашення інвестори не виводили гроші з країни, а купували на них нові ОВДП. Але минулої середи цього не сталося, і гроші за погашення ОВДП, напевно, пішли на валютний ринок. Це тренд або об'єктивна позиція, стане зрозуміло після наступних розміщень і погашень ОВДП. Можливо, минулого разу стався якийсь локальний випадок – можливо, якийсь фонд вивів гроші, тому що йому потрібно було їх у щось вкласти. Якщо ж ми побачимо і в наступний раз, що іноземці не купують ОВДП в таких обсягах, як раніше, значить, можна буде говорити про розворот тренду і про збільшення недовіри до України", – вважає Тарас Козак.

А підстави для зростання недовіри є, вважають фінансисти. Зокрема, Олексій Кущ вважає, що в квітні тиск на гривню буде чинити "негативна новинна повістка з карантином і з пандемією".

Тарас Козак також висловлює думку, що інвесторів могла відлякати провальна кампанія з вакцинацією в Україні, а ще – затишшя у відносинах з МВФ.

"Час минає, а Україна досі мало що зробила в плані боротьби з COVID-19. Вакцинація у нас йде дуже повільно, захворюваність і смертність зростає. І це викликає певні сумніви в тому, що ми зможемо це все подолати. А друга причина – те, що нічого не робиться щодо продовження співпраці з МВФ. На позачергових засіданнях Верховної Ради вирішуються головним чином якісь локальні питання, а не питання про судову реформу і про антикорупційні органи. І надії на те, що до осені Україна отримає транш МВФ, зменшуються. А інвестори живуть завтрашнім вдень, а не сьогоднішнім. І, якщо вони розуміють, що у вересні з МВФ буде біда, то вони вважають за краще вже зараз тікати з країни", – каже Тарас Козак.

Який курс побачимо у квітні

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Олексій Кущ вважає, що, в принципі, нисхідний тренд курсу долара в квітні збережеться. Але, на його думку, гривня буде зміцнюватися набагато повільніше, ніж прогнозувалося взимку.

"Разом з нарощуванням посівної буде збільшуватися приплив валюти. Україна продовжує експортувати сировину, і ціни на неї на світових ринках достатньо високі. Але якщо ще кілька місяців тому я прогнозував, що гривня до літа зміцниться з 28 грн до 26 – 27,5 грн, тобто від 50 копійок до 2 грн, то тепер діапазон можна звузити до 50 копійок. Я думаю, гривня зможе зміцнитися максимум до 27 – 27,5 грн", – прогнозує економіст.

При цьому, за його словами, зміна курсу буде проходити ривками, з відскоками і корекцією.

А ось Олексій Дорошенко більше схиляється до того, що Україна зможе-таки підвищити зацікавленість інвесторів в ОВДП.

"Логічно припустити, що скорочення продажів ОВДП в березні буде компенсоване у квітні. Треба латати дірки в бюджеті, інакше скоро не буде за що виплачувати зарплати і пенсії. Відповідно, якщо у квітні буде розміщуватися більше ОВДП, курс долара трохи просяде", – вважає Олексій Дорошенко.

Але новий локдаун може негативно вплинути на курс гривні, вважає Олексій Дорошенко. хоча до такого стрибка, як минулого року, він не призведе.

"Якщо буде локдаун, економіка ще більше просяде і ще більше посилиться фактор зовнішніх запозичень. Але паніки, як минулого року, вже не буде. Паніку викликають нові чинники, а фактор коронавируса вже не є таким вже новим. Крім того, для зростання попиту на валюту потрібно, щоб були ресурси, які можна вкласти на хвилі паніки. А ресурсів в країні зараз менше, ніж рік тому", – говорить економіст.

А тим часом в Америці знову роздають гроші людям тільки за те, що вони не працюють. Подробиці – в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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