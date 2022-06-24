В Украине резко подешевели некоторые овощи: сколько теперь стоят

Рассказываем, что в июне произошло с ценами на популярные овощи

Сколько стоят овощи в июне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мае резко возросла стоимость некоторых продуктов, в том числе и овощей. Однако мониторинг цен в конце июня показывает, что в супермаркетах произошло резкое удешевление некоторых из них.

"Сегодня" рассказывает, что именно из овощей и на сколько подешевело в июне.

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Кое-где цены за кг упали более чем на 20 грн

Мы просмотрели данные о ценах на овощи в разных супермаркетах на специализированном сайте "Минфин". Так, среднемесячные цены в мае были значительно выше, чем в июне, в частности на помидоры, огурцы и капусту.

Итак, цены на помидоры изменились так:

помидоры красные: в мае средняя цена была 82,33 грн/кг – по состоянию на 24 июня 61,75 грн/кг;

в мае средняя цена была 82,33 грн/кг – по состоянию на 24 июня 61,75 грн/кг; помидоры розовые: 123,63 грн/кг – 77,26 грн/кг;

123,63 грн/кг – 77,26 грн/кг; помидоры сливка: 97,79 грн/кг – 74,45 грн/кг.

Удешевление касается и огурцов. В среднем в конце июня они стоят 54,99 грн/кг. По разным видам цены изменились так:

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огурцы гладкие: в мае средняя цена была 79,88 грн/кг – на 24 июня 51,95 грн/кг;

в мае средняя цена была 79,88 грн/кг – на 24 июня 51,95 грн/кг; огурцы короткоплодные: 81,23 грн/кг – 54,90 грн/кг;

81,23 грн/кг – 54,90 грн/кг; огурцы тепличные: 70,31 грн/кг – 50 грн/кг.

Чуть меньше подешевела и молодая капуста. Если в мае за килограмм в среднем приходилось платить 50,96 грн, то уже в конце июня сумма уменьшилась до 47,90 грн.

А вот наоборот подорожала белокочанная капуста. С 25,69 грн/кг в мае цена выросла до 36,37 грн/кг.

Что будет с ценами на гречку осенью

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в некоторых магазинах цена за килограмм гречки выросла до 90 грн за килограмм.

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В то же время аграрии прогнозируют, что цены на гречку уменьшатся после уборки урожая. Уже к ноябрю оптовая цена тонны гречихи может упасть с нынешних 40 тыс. грн. до примерно 25 тыс. грн. Фактически в ближайшее время цена крупы снизится почти вдвое – с 90 до 45 грн за кг.

Мы также писали, что производители молочной продукции не повышают цены, однако потребителям все равно приходится платить больше. Такая ситуация сложилась из-за логистики.

Читайте и о том, что будет с консервацией в Украине этим летом. Кроме того, "Сегодня" рассказали, что происходит с ценами в оккупированном россиянами Мариуполе.