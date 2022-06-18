Цены на гречку сорвались: в чем причина дороговизны и есть ли надежда на удешевление

Рассказываем, что будет с ценой на популярный продукт в ближайшее время, и есть ли причины для ее спада

Что будет с ценой на гречку / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине с начала полномасштабного вторжения в РФ постоянно ускоряется инфляция. В мае и начале июня ощутимо подскочили цены на крупы, сахар и подсолнечное масло. В частности, в некоторых супермаркетах цена на гречку достигла почти 90 гривен за килограмм.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин рассказала, почему продукт так подорожал, и когда украинцам ожидать уменьшения его стоимости. Об этом она сказала в комментарии РБК-Украина.

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Урожай нового года изменит ситуацию

На 2022 год Украина на 90% закрыла спрос на гречку своим производством. Остальные продукты импортировали из Казахстана и России. Однако когда РФ совершила полномасштабное нападение, цены все равно выросли, и запасы начали таять. И это было вызвано ажиотажем.

"Ажиотажный спрос на крупы среди потребителей, начавшийся с началом полномасштабной войны, когда практически каждая семья пыталась сделать чуть ли не годовой запас продовольствия, привел к постепенному окончанию запасов. Это и привело к росту цен на гречку", – объяснила Литвин.

Но в будущем цена должна снизиться. Украинские фермеры уже засеяли 90% всех площадей, которые были в прошлом году. Уже скоро будут собирать новый урожай, и тогда запасы увеличатся, а цена упадет.

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"Кроме того, объемы посева гречки могут быть еще увеличены, поскольку гречка – это культура, которую можно сеять еще в июне после уборки урожая зерновых культур. Соответственно, предложение гречки в следующем году может еще увеличиться", – добавила аналитик.

Что происходит с ценами на другие продукты

Как писали "Сегодня", в Госстате обнародовали данные по ценам на продукты в мае. Согласно им, за килограмм гречки в апреле мы платили 61,72 грн/кг, в мае – 69,25 грн/кг.

Значительно выросла также цена на рис и капусту. Читайте в нашем материале, что подорожало в мае еще, а на какие продукты цены наоборот уменьшились.

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Мы также рассказывали, сколько придется платить за молочку в Украине, и что будет с консервацией этим летом.