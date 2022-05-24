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В заложниках оказались все: сколько придется платить за молочку

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 14:09
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Рассказываем, почему производители молочной продукции уже не могут повышать цены, но нам платить за нее все равно придется больше
Сколько в Украине будут платить за молочку
Сколько в Украине будут платить за молочку / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

За год потребительская инфляция в Украине ускорилась до 16,4%. Подорожали почти все товары, особенно продукты. Цены растут и на молочную продукцию.

Однако производители цен наоборот не поднимают. Что же стало причиной подорожания? Об этом рассказали на специализированном сайте "Инфоагро".

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Вся проблема в логистике

Уже в мае 2022 года есть данные, что количество молочных продуктов, выпускаемых предприятиями, уменьшилось. И это не потому, что у производителей не хватает мощностей из-за войны, а потому что потребительский спрос становится ограниченным.

То есть, некоторые украинцы возвращаются из-за границы, у них, как и у оставшихся в Украине, значительно хуже финансовое положение, а при этом уровень инфляции постоянно растет.

Так как спрос на молочку сейчас ограничен, производители уже не могут поднимать цены.

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Но при этом, молочка в магазинах не дешевеет, и основная причина – логистика. В большинстве случаев довозить товары привычными путями уже нет возможности, а новые дороги занимают больше времени, ресурсов и соответственно денег, что и отражается на конечной цене продукта.

Какие будут цены в ближайшее время

Эксперты говорят, что прибыльность производителей молокопродуктов снова снизится, поскольку слабый спрос заставляет их использовать такие инструменты, как акционные распродажи. А вот что касается цен, то ситуация будет такой.

"В ближайшие недели кардинальных изменений на рынке свежих молокопродуктов не произойдет. Вернее, напрямую производители поднимать цены не будут, а вот в магазинах они ниже не станут, учитывая нынешнюю стоимость транспортных перевозок в Украине", – говорится в сообщении.

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В то же время, импорт молочки не очень мешает отечественным производителям. Он не столь велик сейчас, чтобы составлять конкуренцию и ухудшать дела наших производителей.

Украину ждет дефицит продуктов

Ранее "Сегодня" рассказывали, что поскольку россияне оккупировали четвертую часть территории Украины, где выращивался сладкий перец (а это 25% на территории Херсонской области), наибольшего дефицита следует ожидать именно этого овоща. При этом основную часть сладкого перца для продажи (93%) выращивали именно в индивидуальных хозяйствах.

Именно из-за оккупации украинцы фактически потеряли рынки сбыта и свой единый доход, а Украина, в общем, – большую часть урожая теплолюбивых овощей.

Для того чтобы преодолеть дефицит сладкого перца, в Украине предлагают расширить площадь выращивания на подконтрольных территориях и увеличить объем импорта продукции. В 2021 году в Украину импортировали овощи преимущественно из Турции.

"Сегодня" также разобрались с экспертами, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока будет продолжаться война, и что будет с ценами на продукты далее.

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