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Украинцам стоит подготовиться: почему цены на продукты выросли и что будет дальше

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 09:17
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Рассказываем, почему в Украине ускорилась инфляция, и сколько мы будем платить за продукты и товары в скором времени
Почему в Украине так высока инфляция
Почему в Украине так высока инфляция / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Недавно Государственная служба статистики опубликовала отчет по данным об уровне инфляции в Украине. Потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 16,4%, с начала этого года цены выросли на 10,9%, а если сравнивать с предыдущим месяцем мартом, то на 3,1%.

В Национальном банке объяснили, какие факторы привели к тому, что почти все товары выросли в цене.

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Причина всему – война

В Нацбанке говорят, что основные факторы ускорения инфляции таковы:

  • нарушение цепей снабжения;
  • увеличение расходов бизнеса;
  • физическое уничтожение активов предприятий из-за полномасштабного нападения РФ;
  • неравномерный спрос и предложение товаров по регионам.

Если в относительно спокойных регионах цены росли из-за отложенного спроса, то в оккупированных районах с боевыми действиями цены росли из-за дефицита.

Что подорожало больше всего

Согласно данным Госстата, больше всего за год подорожали продукты. По сравнению с апрелем прошлого года, цены выросли на 23,1%. С начала этого года показатель роста составляет 16,6%, а за месяц с марта продукты подорожали на 4,2%.

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Значительное подорожание произошло на товары, которые мы импортируем, например, кофе, чай, соки, шоколад, специи и сухофрукты. Это произошло потому, что на складах запасы были утрачены, а для снабжения новых недостаточно путей, поскольку основные пути для импорта-экспорта заблокированы.

Сильно выросли цены на овощи и фрукты (на 8,5% и 14,9% за месяц соответственно). Причин такого роста несколько:

  • нарушенные цепей снабжения;
  • возросла стоимость энергоносителей;
  • территории на юге, специализирующиеся на выращивании овощей, попали во временную оккупацию;
  • остановлен импорт через порты.

Из-за реализации отложенного спроса, ограниченного предложения и физического уничтожения цены выросли и на непродовольственные товары, в частности электронику, товары для дома, лекарства. Подорожали в Украине и услуги.

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"Увеличилась стоимость аренды жилья, учитывая сохранение высокого спроса в относительно безопасных западных регионах. Подорожали услуги, связанные с ремонтом жилья, в результате повышения спроса на фоне освобождения ряда областей и восстановления жилищного строительства. Возросла стоимость услуг такси из-за дефицита топлива и ограниченного движение во многих регионах, а также услуг салонов красоты и заведений общепита – из-за увеличения спроса", – отмечают в Нацбанке.

В то же время, цены на яйца и подсолнечное масло снизились из-за достаточного предложения. Государство зафиксировало и тарифы на коммунальные услуги.

    Пытались сдержать и цены на горючее. На него упразднили акциз и снизили НДС во второй половине марта. Но несмотря на это подорожание произошло из-за таких факторов:

    • мировые цены на нефть выросли;
    • нарушена логистика;
    • нефтеперерабатывающие заводы и объекты топливной инфраструктуры были разрушены;
    • появились сложности с переориентацией источников снабжения.

    Что будет дальше

    Как отмечают в Нацбанке, война все еще продолжается, а потому и инфляционные риски достаточно высоки.

    "Рост потребительской инфляции в апреле свидетельствует о дальнейшем усилении инфляционного давления из-за последствий войны. Риски усиления инфляционных процессов остаются значительными в условиях продолжения полномасштабной военной агрессии РФ и целенаправленного уничтожения продовольственных складов, заведений торговли, блокирования портов и повреждения транспортной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

    Какие продукты могут исчезнуть из рациона украинцев

    Ранее мы рассказывали, что на неподконтрольных Украине территориях возникают проблемы с мясом и рыбой. Там фермеры не могут организовать доставку ветеринарных препаратов и кормов для животных.

    Также на оккупированных территориях наблюдается проблема с логистикой готовой продукции. Ведь для этого необходимы автомобили-рефрижераторы, которые обеспечат скорую доставку.

    К победе над Россией украинцам советуют на время забыть о морской и океанической рыбе. Импорт этой продукции сейчас очень усложнен.

    "Импорт рыбы и фруктов осуществлялся преимущественно через порты. А они сейчас заблокированы. И когда будет возобновлен импорт – непонятно. Поэтому пока придется жить без этих продуктов", – рассказал Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

    "Сегодня" разобрались с экспертами, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока продолжается война.

    Мы также рассказывали, почему в Украине взлетели цены на помидоры, и что ожидает водителей АЗС, и какими будут цены на бензин вскоре.

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