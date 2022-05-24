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У заручниках опинилися всі: скільки доведеться платити за молочку

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 14:09
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Розповідаємо, чому виробники молочної продукції вже не можуть підвищувати ціни, але нам платити за неї однак доведеться більше
Скільки в Україні платитимуть за молочку
Скільки в Україні платитимуть за молочку / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

За рік споживча інфляція в Україні прискорилася до 16,4%. Подорожчали майже всі товари, а особливо продукти. Ціни зростають і на молочну продукцію.

Однак виробники цін навпаки не піднімають. То що ж стало причиною подорожчання? Про це розповіли на спеціалізованому сайті "Інфоагро".

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Вся проблема в логістиці

Уже в травні 2022 року є дані, що кількість молочних продуктів, які випускають підприємства, зменшилась. І це не тому, що у виробників не вистачає потужностей через війну, а тому що споживчий попит стає обмеженим.

Тобто, деякі українці повертаються із-за кордону, у них, як і в тих, хто залишився в Україні, значно гірше фінансове становище, а при цьому рівень інфляції невпинно росте.

У зв'язку з тим, що попит на молочку зараз обмежений, виробники вже не можуть піднімати ціни.

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Але при цьому, молочка в магазинах не дешевшає, і основна причина – логістика. В більшості випадків довозити товари звичними шляхами вже немає можливості, а нові дороги займають більше часу, ресурсів, і відповідно грошей, що і відображається на кінцевій ціні продукту.

Які будуть ціни найближчим часом

Експерти кажуть, що прибутковість виробників молокопродуктів знову знизиться, оскільки слабкий попит змушує їх використовувати такі інструменти, як акційні розпродажі. А ось що стосується цін, то ситуація буде такою.

"В найближчі тижні кардинальних змін на ринку свіжих молокопродуктів не відбудеться. Вірніше, безпосередньо виробники піднімати ціни не будуть, а от в магазинах вони нижчими не стануть, зважаючи на сьогоднішню вартість транспортних перевезень в Україні", – йдеться у повідомленні.

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Водночас імпорт молочки не дуже заважає вітчизняним виробникам. Він не настільки великий зараз, аби складати конкуренцію і погіршувати справи наших виробників.

На Україну чекає дефіцит продуктів

Раніше "Сьогодні" розповідали, що оскільки росіяни окупували четверту частину територій України, де вирощувався солодкий перець (а це 25% на території Херсонської області), найбільшого дефіциту варто очікувати саме цього овочу. При цьому основну частину солодкого перцю на продаж (93%) вирощували саме в індивідуальних господарствах.

Саме через окупацію українці фактично втратили ринки збуту та свій єдиний дохід, а Україна загалом – більшу частину врожаю теплолюбних овочів.

Для того, щоб подолати дефіцит солодкого перцю, в Україні пропонують розширити площу вирощування на підконтрольних територіях та збільшити обсяг імпорту продукції. В 2021-му в Україну імпортували овочі переважно з Туреччини.

"Сьогодні" також розібралися з експертами, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, поки триватиме війна, і що буде з цінами на продукти далі.

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