Без ягод, овощей и рыбы? Какие продукты скоро исчезнут из рациона украинцев

Из-за войны продовольствие в Украине подорожает, а некоторых товаров не будет до деблокады портов

Рассказываем, какие продукты могут пропасть с прилавков / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны России против Украины, многим из нас придется менять свой рацион питания. Боевые действия уже нанесли серьезный удар по украинским аграриям. Кто-то не может найти топливо для посевной, а кто-то и вовсе не может выйти в поле, потому что над головой летят снаряды и ракеты. В этом году отечественные фермеры соберут значительно меньший урожай овощей, фруктов и ягод.

"Сегодня" разбирались, какие продукты могут пропасть с прилавков, а какие существенно подорожать.

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Овощи будут в дефиците

Самое главное отличие этого сезона будет заключаться в том, что доступных ранних овощей в Украине будет мало. Большинство из них выращиваются в южных областях, где сейчас идут боевые действия.

По предварительным оценкам, Украина в этом году недополучит от 55% до 70% урожая баклажанов, перцев и помидоров. Это значит, что вместо того, чтобы покупать относительно дешевую продукцию с первой половины лета, нам придется ждать, когда эти овощи созреют в центральных и северных областях.

"В этом году мы наблюдаем значительные потери посевных площадей под традиционными для украинского юга томатами, луком, баклажанами, перцем, горохом, горчицей и бахчевым культурами. В Херсонской области крупные сельхозпроизводители практически не сеют овощи в условиях оккупации, неопределенности, высоких рисков и невозможности вывоза продукции на подконтрольную Украине территорию", – заявили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Как говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, сейчас наблюдается серьезный дефицит рабочей силы, для сельскохозяйственных работ.

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"Уже сейчас должна была начинаться реализация ранней продукции из парников, выручка от которой "кормит" сотни тысяч южан, а продукция поступает во все другие регионы. Фактически это все сейчас не работает. Под угрозой также посев и высадка овощей нового урожая в этом важном регионе страны. Тем более нарушена система орошения, а без неё юг точно останется без урожая овощей и значительной части урожая зерна и масличных", – констатирует Андрей Ярмак.

Забудьте о доступных ягодах

Не будет в этом году на прилавках магазинов и рыночных лотках доступных ягод. Обычно ягодный сезон начинался в мае, когда на прилавках появлялась дорогая тепличная клубника, но в этом году ею все может и закончится.

Даже если из южных областей удастся доставить урожай в области, где нет боевых действия, то цена таких ягод будет достаточно высокой.

Из-за понесенных потерь в результате боев или оккупации территорий, где находятся ягодные фермы, урожай этого года сократится на 30-50% в зависимости от ягоды.

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Не исключено, что в этом году украинской черешни на прилавках вообще не будет. В Запорожской области, где она выращивается, ведутся бои, и уже пропущен тот период, когда нужно было проводить агротехнические мероприятия, – сообщила президент Украинской ягодной ассоциации Ирина Кухтина.

По ее словам, будут проблемы и с клубникой. Если раньше ягода попадала на рынок в конце апреля и начале мая, то сейчас ее следует ожидать не раньше конца мая. Ведь производители южных и юго-восточных областей из-за оккупации и боевых действий не смогут поставить ягоду на рынок, даже ту, которую смогут вырастить.

Мясо и рыба

В мясной отрасли все не так плохо, как могло бы показаться. Но касается это только подконтрольных Украине областей. Проблемы возникают сейчас именно на оккупированных территориях. Там фермеры не могут организовать оперативную доставку ветеринарных препаратов и кормов для животных.

Также на оккупированных территориях наблюдается проблема с логистикой готовой продукции. Ведь для этого нужны автомобили-рефрижераторы, которые обеспечат быструю доставку.

До победы над Россией украинцам советуют на время забыть о морской и океанической рыбе. Импорт этой продукции сейчас крайне осложнен.

"Импорт рыбы и фруктов осуществлялся преимущественно через порты. А они сейчас заблокированы. И когда будет возобновлен импорт – непонятно. Поэтому пока что придётся жить без этих продуктов", – говорит Андрей Ярмак.

Лопаты в руки…

На фоне грядущего подорожания продуктов питания многие граждане решили вспомнить опыт лихих 90-х и готовы начинать обрабатывать свои земельные участки.

Согласно исследованиям группы "Рейтинг", 56% украинцев заявили, что у них есть земельный участок и планируют сажать огород в этом году, еще 9% — не имеют собственной земли, но также планируют сажать у родственников, знакомых.

Дачные настроения наблюдаются среди жителей запада и центра страны. Среди тех, кто готов брать лопату в руки 83%, среди жителей малых городов – 65%, областных центров – 50%.

Ранее мы писали о том, что на украинских заправках может исчезнуть бензин. О том, как война изменит потребительские настроения украинцев, читайте здесь.