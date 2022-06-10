Овощей не хватит? Что будет с консервацией в Украине этим летом

Эксперт рассказал, что в Украине перераспределился рынок овощей из-за оккупации южных областей

Украинцам хватит овощей для консервации / Фото: kiev.vgorode.ua, Коллаж: Сегодня

Несмотря на нынешнюю ситуацию, украинцам хватить традиционных ранних овощей для консервации, в том числе огурцов, помидоров и кабачков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран.

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По его словам, даже в условиях оккупации части южных областей цены на эти овощи начали постепенно снижаться.

Перераспределение рынка

Сейчас рынок перераспределяется и новым лидером по выращиванию овощей стал Измаильский район в Одесской области.

"Будет и томатная паста. Что самое интересное здесь сработал рынок... Там (в Измаильском районе. – Ред.) как раз более 300 гектаров засадили помидорами... Наши производители крупные моментально отреагировали и посадили больше овощей в этом сезоне", – сказал Непран.

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Также эксперт подчеркнул, что самый популярный для консервации сорт огурцов "Родничок" уродился очень хорошо, похожая ситуация и с помидорами.

Дефицит продуктов

После исчезновения с полок соли похожая ситуация произошла и с содой. Киевляне и жители области жалуются, что этот популярный, важный продукт не найти в магазинах, а в интернете на него резко взлетели цены.

Глава Госпродпотреблужбы Киева Олег Рубан признал проблему и заверил, что скоро она будет решена.

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Все дело в том, что самые крупные производители соды в Украине находятся в Донецкой и Луганской областях, в городах, где ведутся активные боевые действия.

"Сегодня" ранее писали, как оккупанты создают искусственный дефицит на захваченной территории и рассказывали, нехватку каких товаров спрогнозировал совладелец Rozetka.