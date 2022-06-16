Цены не останавливаются: в Украине значительно подорожали некоторые продукты

Рассказываем, как в мае резко возросла стоимость некоторых продуктов, а что наоборот подешевело

Что происходит с ценами на продукты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны с РФ в некоторых регионах Украины может возникнуть дефицит определенных продуктов. А там, где всего достаточно, растут цены, и преимущественно из-за логистики.

Так, в мае по отношению к апрелю 2022 года возросла стоимость некоторых круп, овощей и других товаров. Об этом говорится в новых данных Госстата по потребительским ценам в Украине.

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Как за месяц изменились цены

Очень сильно выросла цена на гречку. За килограмм в апреле мы платили 61,72 грн/кг, в мае – 69,25 грн/кг.

Также ощутимо подорожал рис. Если в апреле он стоил в среднем 40,11 грн/кг, в мае стоимость уже составляла 46,63 грн/кг.

Резко возросла и стоимость белокочанной капусты: с 22,73 грн/кг в апреле до 33,30 грн/кг в мае.

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В целом цены на овощи с апреля по май изменились так:

лук репчатый: 18,61 грн/кг – 19,02 грн/кг;

свекла: 21,34 грн/кг – 23,15 грн/кг;

морковь: 19,98 грн/кг – 22,28 грн/кг;

картофель: 10,23 грн/кг – 9,64 грн/кг.

Кроме картофеля подешевели следующие продукты:

говядина: 216,39 грн/кг – 211,23 грн/кг;

птица (тушки куриные): 76,04 грн/кг – 74,81 грн/кг;

колбасы вареные: 133,28 грн/кг – 131,14 грн/кг;

яйца (10 шт.): 24,80 – 19,39 грн.

Что касается масла подсолнечного, то оно подорожало всего на несколько копеек. Масло сливочное подорожало где-то на 1 грн. Также минимально подорожали молочные продукты и хлеб.

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А вот сахар подешевел: с 29,04 грн/кг в апреле в следующем месяце цена упала до 28,53 грн/кг.

Что будет с ценами на арбузы

Ранее "Сегодня" рассказывали, что арбузы в Украине будут, но будут продавать их по достаточно высокой цене. А причина в том, что Херсонская область попала под оккупацию, и популярный продукт придется импортировать.

По предварительным прогнозам, в начале сезона продаж стоимость арбузов составит около 60 грн/кг. Ближе к концу лета – 25 грн/кг.

Мы также писали, что производители молочной продукции не повышают цены, однако потребителям все равно приходится платить больше. Такая ситуация сложилась из-за логистики.

В большинстве случаев довозить товары привычными путями уже нет возможности, а новые дороги занимают больше времени, ресурсов и соответственно денег, что и сказывается на конечной цене продукта. И в целом это касается большинства категорий товаров.

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