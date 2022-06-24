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100 грн за килограмм отменяется? Что будет с ценами на гречку осенью

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 июня, 14:12
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Рассказываем, чего ждать от цен на гречку после сбора нового урожая
Изменение цен на крупу прогнозируют аграрии
Изменение цен на крупу прогнозируют аграрии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Аграрии прогнозируют, что цены на гречку уменьшатся после сбора урожая. Уже к ноябрю оптовая цена тонны крупы может упасть с нынешних 40 тысяч гривен до примерно 25 тысяч гривен. Фактически в ближайшее время ее цена снизится почти вдвое – с 90 до 45 грн за кг.

Об этом рассказал "Телеграф" председатель Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николай Малиенко.

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Так, по его словам, после резкого падения посевов гречки со 100 тысяч гектаров до 67 тысяч и роста цен на нее в 2021 году аграрии наращивают площади под эту культуру.

"Например, по моим подсчетам в этом году под нее было выделено примерно 120-130 тысяч гектаров, при средней урожайности в 1 тонну с гектара, что вполне реально, мы можем получить 120-130 тысяч тонн гречихи осенью, чего вполне достаточно для внутренних потребностей страны", – рассказал Николай Малиенко.

Такие предпосылки помогут снизить розничную цену гречневой крупы в магазинах в ноябре примерно до 45-50 грн за килограмм.

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Сколько стоит крупа сейчас?

Согласно данным Минфина, стоимость гречки с начала войны выросла на 39,42 грн (с 50,48 грн в феврале до 89,90 грн в июне). Фактически ежемесячно крупа била свои же рекорды. Только за июнь ее стоимость выросла на 17,37 грн (с 72,53 грн в мае до 89,90 грн в июне).

Как пояснил Малиенко, рост цен обусловлен агрессией России против Украины, а также частично ее экспортом за границу. Но все же основная причина изменений цен на крупу – ее наличие.

Раньше мы рассказывали, что больше всего подорожало в мае, а на какие продукты цены, напротив, уменьшились.

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Также мы писали, сколько придется платить за молочку в Украине.

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