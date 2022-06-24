Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ☠ Наступление на Киев? 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Отдать все за бутылку воды: что происходит с ценами в оккупированном Мариуполе

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 10:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что происходит в оккупированном россиянами Мариуполе с ценами на услуги и товары, а также заработками людей
Что происходит в оккупированном Мариуполе
Что происходит в оккупированном Мариуполе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В оккупированных Российской Федерацией украинских населенных пунктах людям приходится выживать из-за отсутствия заработков и безумно высокие цены на продукты. Такая же ситуация происходит и в Мариуполе.

За бутылку воды в городе приходится отдавать по 100 грн. Об этом и других проблемах украинцев в оккупации сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Реклама

Цены растут постоянно

По данным украинской разведки, россияне проводят так называемую перепись населения в Мариуполе. Во время него оккупанты требуют у людей документы, а также отпечатки пальцев.

В то же время у жителей города нет никакой возможности зарабатывать. Так, без доходов, они вынуждены еще и терпеть резкий рост цен на товары и услуги.

"В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривень, килограмма свинины – 600 гривень", – сообщают в ГУР МО.

Реклама

Кроме того, в Мариуполе действуют частные похоронные команды из России. Они за погребение одного тела требуют плату в размере 10 тыс. грн.

При этом, как отмечают разведчики, у людей вообще нет возможности уехать из города, поскольку это запрещено. Между тем, несколько съемочных групп российских телеканалов находятся в городе, чтобы снимать пропагандистские сюжеты об "налаживании мирной жизни".

Украинские предприниматели попали в "расстрельные списки"

Раньше мы рассказывали, что на оккупированных землях россияне угрожают украинским фермерам. Оккупанты не только воруют у них урожай, но и даже отбирают земли и предприятия.

Реклама

Например, фермер Валерий Стоянов рассказал, что оккупанты-кадыровцы захватили предприятие неподалеку от Мелитополя. Они просто пришли и заявили, что земля теперь принадлежит командиру их части.

Через несколько дней россияне продали ценное оборудование и вывезли 2500 тонн зерна. Некоторым фермерам разрешили оставить землю себе, но за это обязали отдавать большую часть прибыли. Самому предпринимателю не повезло, потому что он лично воевал на Донбассе. Из-за этого россияне сказали его сотрудникам не ждать фермера, потому что он в списке людей, которых нужно расстрелять.

Мы также писали о том, что российские оккупанты демонтировали и украли самую большую в Украине солнечную электростанцию, и как кража нашего зерна россиянами попала на спутниковые снимки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20834.01

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1136.15

Litecoin (LTC)

55.34

Ripple (XRP)

0.37

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять