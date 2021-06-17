Шмыгаль подал в суд из-за Витренко, Нацбанк назвал главные риски для экономики – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Премьер защищает в суде законность назначения главы "Нафтогаза", НБУ рассказал, какие факторы могут ударить по экономике нашей страны

Шмыгаль подал в суд, НБУ рассказал, что ждет деньги украинцев, Нафтогаз сможет добиваться компенсаций от РФ. Коллаж "Сегодня"

Премьер Денис Шмыгаль пошел в суд из-за главы "Нафтогаза" Витренко. Нацбанк назвал ключевые риски для экономики.

Шмыгаль вступился за Витренко

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Шмыгаль оспорил решение НАПК о "Нафтогазе" / Фото: Reuters, Сегодня, vitrenkolibrary.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль пытается отстоять в суде законность назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза Украины". Глава правительства судится с Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции, которое потребовало отменить распоряжение о назначении Витренко.

Главные риски для украинской экономики

Реклама Карантин может ударить по деньгам украинцев. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Нацбанк назвал 4 ключевых риска для экономики Украины:

распространение коронавируса;

волатильность на мировых рынках капитала;

резкое ухудшение условий торговли;

эскалация военного конфликта.

Компенсация "Нафтогазу" от "Газпрома"

"Нафтогаз" намерен снова судиться с "Газпромом" / Фото: Сегодня

Верховная Рада приняла правительственный законопроект, который позволит "Нафтогазу Украины" взыскать с российского "Газпрома" компенсацию. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, законопроект "нужен, чтобы мы могли требовать деньги от "Газпрома".

Помощь нардепам от государства

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/ Фото: Getty Images, sluga-narodu.com

Почти 150 депутатов Верховной Рады ежемесячно получают помощь от государства. В частности, это компенсации за аренду квартир или номеров в отелях. Выплаты каждому нардепу, который не прописан в столице, составляют около 20 тыс. гривен в месяц. Только в прошлом месяце государство на компенсации за жилье потратило 3 млн гривен.

Площадь орошаемых земель сократилась в 4 раза

Воду получают все меньшие площади орошаемых земель. Фото: ru.krymr.com

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За последние 30 лет площадь орошаемых земель в Украине сократилась в четыре раза. В 1990-х годах общая поливная площадь в стране составляла 2,3 млн га, а в 2019 году (без учета временно оккупированного Крыма) – только 539 тыс. га.