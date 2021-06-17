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Рада разрешила "Нафтогазу" выбивать компенсацию из "Газпрома"

17 июня 2021 15:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Парламент без обсуждения одобрил законопроект об изменениях в закон "Об исполнительном производстве"

"Нафтогаз" намерен снова судиться с "Газпромом"

"Нафтогаз" намерен снова судиться с "Газпромом" / Фото: Сегодня

Верховная Рада без обсуждения приняла за основу правительственный законопроект, позволяющий "Нафтогазу Украины" взыскать с российского "Газпрома" компенсацию. За законопроект № 5267 проголосовали 308 депутатов, сообщает "Сегодня".

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Как объяснил перед голосованием председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, законопроект "нужен, чтобы мы могли требовать деньги от "Газпрома" по компенсации для НАК "Нафтогаз Украины". Документ вносит изменения в закон "Об исполнительном производстве".

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что Украина готовит новый иск к "Газпрому" в Стокгольмский арбитраж. Дело в том, что "Газпром" уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину. "Нафтогаз" намерен изменить эту ситуацию.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - отмечал Витренко.

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К слову, ранее в России заявляли, что не откажутся от транзита газа через Украину и даже хотят новый контракт.

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