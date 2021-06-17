Рада дозволила "Нафтогазу" вибивати компенсацію з "Газпрому"

Парламент без обговорення схвалив законопроєкт про зміни до закону "Про виконавче провадження"

"Нафтогаз" має намір знову судитися з "Газпромом" / Фото: Сьогодні

Верховна Рада без обговорення прийняла за основу урядовий законопроєкт, що дозволяє "Нафтогазу України" стягнути з російського "Газпрому" компенсацію. За законопроєкт № 5267 проголосували 308 депутатів, повідомляє "Сьогодні".

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Як пояснив перед голосуванням голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, законопроєкт "потрібен, щоб ми могли вимагати гроші від "Газпрому" щодо компенсації для НАК "Нафтогаз України". Документ вносить зміни до закону "Про виконавче провадження ".

Раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що Україна готує новий позов до "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж . Справа в тому, що "Газпром" вже 15 років забороняє транзит через свою газотранспортну систему з Середньої Азії в Україну. "Нафтогаз" має намір змінити цю ситуацію.

"Мова йде про десятки мільярдів кубічних метрів. Тільки лише газ із Середньої Азії може заповнити всю українську систему транзиту газу", – відзначав Вітренко.

До слова, раніше в Росії заявляли, що не відмовляться від транзиту газу через Україну і навіть хочуть новий контракт.

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