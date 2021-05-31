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Россия не откажется от транзита газа через Украину и хочет новый контракт – МИД РФ

31 мая, 14:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В российском ведомстве уверяют, что будут переговоры, хотя "Газпром" уже снижает объемы прокачки газа, а "Северный поток – 2" почти достроили

В МИД России заявили, что несмотря на регулярные отказы от прокачки дополнительного газа в Европу, "Газпром" не планирует останавливать транзит через Украину даже после окончания действующего контракта. После его завершения Москва ждет переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

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Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью "РИА Новости".

"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры... У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", – сказал представитель российского МИД.

Он считает, что завершение строительства "Северного потока – 2" не станет причиной остановки транзита газа через Украину. При этом гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина потеряет 5-6 млрд долларов.

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Сейчас "Газпром" постепенно снижает транзит газа через Украину. А вот потребление газа в Европе тем временем растет. "Северный поток – 2" построен более чем на 90% и, вероятнее всего, все же будет завершен.

  • Транзитное соглашение между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" было заключено в конце 2019-го сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.
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Украина готовится к тому, что "Газпром" может полностью остановить транзит газа через нашу газотранспортную систему после 2024 года. Для этого, в частности, ведется модернизация ГТС. Корреспонденты "Сегодня" уже побывали на флагманском объекте реконструкции:

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