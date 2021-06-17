Спор о назначении главы "Нафтогаза" набрал обороты – Шмыгаль подал в суд

Шмыгаль оспорил решение НАПК о "Нафтогазе" / Фото: Reuters, Сегодня, vitrenkolibrary.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль через суд потребовал отменить предписание о снятии с должности главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, которое вынесло главе правительства Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК). Пока что решается вопрос об открытии производства по иску Шмыгаля.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль судится с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции об отмене предписания, которое было вынесено ему НАПК", – говорится в сообщении суда.

В исковых требованиях суд также просят привлечь к участию в деле на стороне истца Кабинет министров и самого Юрия Витренко.

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В чем суть конфликта

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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков выдал предписание, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза Украины", как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные. В "Нафтогазе" при этом считают незаконным само представление Новикова и тоже обещали обратиться в суд.

В НАПК считают, что при назначении Витренко была якобы нарушена ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Она предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Аргумент НАПК: во время выполнения полномочий и.о. министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза".

Витренко заявил, что выводы Нацагентства – пример предвзятого отношения. Он напомнил, что Минэнерго не является органом управления "Нафтогазом". Кроме того, и.о. министра не является членом Кабинета министров, не участвует в заседаниях правительства и не голосует при принятии решений.

Напомним, "Нафтогаз" перешел в прямое подчинение Кабмина (а не Минэнерго) уже почти шесть лет назад.