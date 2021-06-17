Депутатам не хватает денег? Какую помощь получили народные избранники и зачем она им

Деньги на материальную поддержку депутатов Верховной Рады выделяют из государственного бюджета, то есть из налогов

Почти 150 депутатов Верховной Рады ежемесячно получают помощь от государства, то есть из наших налогов. В частности, это компенсации за аренду квартир или номеров в отелях. Даже депутаты-миллионеры просят деньги из госбюджета. Выплаты каждому нардепу, который не прописан в столице, составляют около 20 тыс. гривен в месяц. И это при зарплатах в несколько десятков тысяч гривен, говорится в сюжете "Сегодня".

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На компенсацию расходов на жилье только в мае подали заявления 144 нардепа. Из них 5 миллионеров. Только в прошлом месяце государство на компенсации за жилье потратило 3 млн гривен. Мы спросили у нардепов, действительно ли им не хватает зарплаты.

Александр Качура из "Слуги народа" объяснил, что ему аренда однокомнатной квартиры в правительственном квартале обходится 25 тыс. гривен в месяц. Компенсацию депутат получает частично, доплачивает из зарплаты.

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Стандартный номер в отеле "Киев" стоит почти 1,5 тыс. гривен за ночь. Именно здесь живет едва ли не половина иногородних нардепов – чтобы добраться из отеля до работы, им нужно пройти всего пару десятков метров.

Но мажоритарщица из Львова Наталья Пипа снимает за государственные средства двухкомнатную квартиру в центре. В депутатский отель переезжать не хочет. Говорит, не те условия.

"Там за эти деньги маленкая комната, без кухни, а я сама готовлю. И без стиралки. Это еще более неэффективное использование средств. Хочешь, не хочешь – это фактически как зарплата", – объяснила Пипа.

А внефракционному нардепу Евгению Шевченко не хватает на жилье ни зарплаты, ни доплаты. Это тот самый депутат, который задекларировал 2 гектара земли и недавно летал в гости к Александру Лукашенко. Сколько средств ему нужно, Шевченко не признается. Говорит, это личное дело. Хотя на самом деле деньги государственные.

Фактически, ничего противозаконного депутаты не делают. Если они не прописаны в столице и не имеют личного жилья в пригороде, могу претендовать на возмещение.

"Так называемые доплаты за аренду жилья являются советским пережитком. Сегодня нардеп Украины получает неплохую заработную плату, она может составлять 60-70 тысяч гривен. За эти средства можно снимать качественное новое жилье в самом центре Киева. Но я не вижу препятствий, чтобы депутат жил на метро Левобережная или Оболонь. Или арендовал более скромное жилье", – говорит глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Впрочем, деньги депутаты получают не только на жилье. Немалые суммы уходят на так называемую материальную помощь. В лидерах депутат от ОПЗЖ Наталья Приходько. Ей за один месяц заплатили почти 169 тыс. гривен. Правда, сама депутат говорит, что это не "материальная помощь", а выплата больничных в связи с беременностью и родами. Аналогичная ситуация у Анны Скороход из партии "За майбутнє".

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Более 100 тыс. гривен за нетрудоспособность получил и Виктор Балога. Но вот за что именно, остается тайной. На этой неделе в Верховной Раде народный депутат не появился.

Напомним, несмотря на большие заработки, депутаты ВР также получают бесплатные вакцины от коронавируса. Прививку препаратом Pfizer получили уже несколько десятков народных избранников. Также фракциям разослали "приглашение" на вакцинацию.