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Итог 30 лет. Орошаемые земли в Украине сократились в четыре раза

17 июня 2021 17:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр агрополитики Роман Лещенко сообщил, что площадь орошаемых земель в Украине сократилась с 2,3 млн га до 539 тыс. га

Воду получают все меньшие площади орошаемых земель. Фото: ru.krymr.com

Воду получают все меньшие площади орошаемых земель. Фото: ru.krymr.com

За последние 30 лет площадь орошаемых земель в Украине сократилась в четыре раза. В 1990-х годах общая поливная площадь в стране составляла 2,3 млн га, а в 2019 году (без учета временно оккупированного Крым) – только 539 тыс. га.

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Об этом в Международный день борьбы с опустыниванием и засухой, написал в Telegram министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Ирригационные системы, которых у нас достаточно много, построены, в основном, в середине ХХ века. Степень их износа иногда достигает 80%. Конечно, такие сооружения не в состоянии справиться с современными вызовами маловодья", – написал он.

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По словам министра, восстановление мелиоративной отрасли становится национальным проектом до 2024 года.

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"Мы ставим амбициозные цели – увеличить сельскохозяйственное производство, и делаем все возможное для вывода украинских земель из "угрожающе засушливой желтой зоны" в "животворную зеленую", – отметил Лещенко.

Ранее сообщалось, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха.

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