Пандемия и не только. Нацбанк назвал главные риски для экономики Украины

Национальный банк Украина назвал четыре угрозы для экономики нашей страны

Карантин может ударить по деньгами украинцев. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Ключевым риском для украинской экономики, по-прежнему остается распространение коронавируса. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, в стране могут ужесточить карантин, а это приведет к снижению деловой активности, потребительского и инвестиционного спроса. Замедлится инфляция.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ).

В то же время, постепенное угасание пандемии COVID-19 активизирует отложенный потребительский спрос и ускорит рост цен, отмечают в регуляторе.

В НБУ также назвали другие актуальные риски:

волатильность на мировых рынках капитала;

резкое ухудшение условий торговли;

эскалация военного конфликта.

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В Нацбанке отмечают, что Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

"Кредиты МВФ является важным источником финансирования дефицита государственного бюджета, а также позитивным сигналом для иностранных инвесторов. Сотрудничество с Фондом и другими международными партнерами будет способствовать более быстрому восстановлению украинской экономики от последствий коронакризиса", - отметили в НБУ.

Напомним, НБУ оставил учетную ставку на уровне 7,5%. Это все еще максимальный уровень с весны 2020 года.