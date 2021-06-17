Шмигаль подав до суду через Вітренка, Нацбанк назвав головні ризики для економіки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Прем'єр захищає в суді законність призначення глави "Нафтогазу", НБУ розповів, які фактори можуть вдарити по економіці нашої країни

Шмигаль подав до суду, НБУ розповів, що чекає гроші українців, Нафтогаз зможе добиватися компенсацій від РФ. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр Денис Шмигаль пішов до суду через голову "Нафтогазу" Вітренка. Нацбанк назвав ключові ризики для економіки.

Шмигаль заступився за Вітренка

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Шмигаль оскаржив рішення НАЗК про "Нафтогаз" / Фото: Reuters, Сьогодні, vitrenkolibrary.com

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль намагається відстояти в суді законність призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу України". Глава уряду судиться з Нацагентством з питань запобігання корупції, яке зажадало скасувати розпорядження про призначення Вітренка.

Головні ризики для української економіки

Реклама Карантин може вдарити по грошах українців. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Нацбанк назвав 4 ключових ризики для економіки України:

поширення коронавірусу;

волатильність на світових ринках капіталу;

різке погіршення умов торгівлі;

ескалація військового конфлікту.

Компенсація "Нафтогазу" від "Газпрому"

"Нафтогаз" має намір знову судитися з "Газпромом" / Фото: Сьогодні

Верховна Рада прийняла урядовий законопроєкт, який дозволить "Нафтогазу України" стягнути з російського "Газпрому" компенсацію. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, законопроєкт "потрібен, щоб ми могли вимагати гроші від "Газпрому".

Допомога нардепам від держави

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/ Фото: Getty Images, sluga-narodu.com

Майже 150 депутатів Верховної Ради щомісяця отримують допомогу від держави. Зокрема, це компенсації за оренду квартир або номерів у готелях. Виплати кожному нардепу, який не прописаний в столиці, становлять близько 20 тис. гривень на місяць. Тільки минулого місяця держава на компенсацію за житло витратила 3 млн гривень.

Площа зрошуваних земель скоротилася в 4 рази

Воду отримують все менші площі зрошуваних земель. Фото: ru.krymr.com

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За останні 30 років площа зрошуваних земель в Україні скоротилася в чотири рази. У 1990-х роках загальна поливна площа в країні становила 2,3 млн га, а в 2019 році (без урахування тимчасово окупованого Криму) – тільки 539 тис. га.