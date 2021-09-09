ПриватБанк из-за ошибки менеджера закрыл все счета клиента и заблокировал 400 тыс. грн

Ежегодно банк проводит внутренние проверки деятельности предпринимателей

Работник банка запросил не те документы, а ПриватБанк заблокировал все счета предпринимателя / Фото: коллаж "Сегодня"

Клиент государственного ПриватБанка практически потерял 400 тысяч гривен из-за ошибки банковского работника.

Об этом пользователь Богдан Бурба написал на сайте Минфина.

"С июня 2018 года мы были клиентами Приват Банка и активно использовали "Приват24" для бизнеса. Хозяйственная деятельность была оформлена на ФОП. Особенностью бизнеса является большое количество транзитных денежных средств на счетах, таким образом, наш годовой оборот был более установленного законодательством лимита в 7 млн, но так как они транзитные, все было в рамках действующего законодательства", – написал пользователь.

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Ежегодно банк проводит внутренние проверки деятельности предпринимателей. Он запрашивает подтверждающие документы, обосновывающие повышенный оборот.

"Мы предоставляли эти документы и всегда проходили все проверки. В этом году при очередной проверке наш личный менеджер попросил предоставить инвойсы о входящих платежах. Не документы, подтверждающие на основании чего такой оборот, а инвойсы. Мы их представили, через сутки получили разрыв всех договоров и закрытие всех счетов", – сообщил мужчина.

Позже оказалось, что и в этом году требовалось подтвердить основания повышенного оборота для ФОПа, но менеджер попросил другие документы.

"Финмониторинг, не получивший от нас документов обоснования повышенного оборота, посчитал, что у нас их нету, и прекратил наше сотрудничество с банком. Из-за тупой ошибки и не очень внимательного менеджера мы получили разрыв взаимоотношений с банком. Пересмотреть решение нельзя, связи с представителями финмониторинга нету. Есть только личный менеджер, который извиняется и невнятно оправдывается", – написал возмущенный клиент банка.

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В банке уже отреагировали на гневный комментарий, пообещали разобраться в ситуации.

"Наши коллеги проверят информацию по описанной вами ситуации и свяжутся по результатам", – ответил представитель банка.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь – июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.