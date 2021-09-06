Ничто не предвещало беды: клиентка ПриватБанка за пару минут потеряла 60 тыс. грн

Женщине позвонили с номера телефона, который якобы принадлежал государственному банку

Жінці зателефонували з кількох номерів шахраї, втерлись в довіру та виманили гроші з карт ПриватБанку / Фото: колаж "Сьогодні"

Мошенники украли через государственный ПриватБанк у клиентки 60 тысяч гривен. Они позвонили ей от имени службы безопасности банковского учреждения и с помощью простых манипуляций сняли деньги с ее счета.

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Об этом пользователь с ником iliushchenko18 написала на сайте Минфина.

Женщине позвонили якобы из ПриватБанка и сообщили, что с ее карты несанкционированно снимают деньги. Для того, чтобы проверить информацию она позвонила на единый номер госбанка, где ей сообщил автоответчик, что в течение трех минут позвонит оператор. Ей действительно позвонили, номер напоминал типичный для ПриватБанка.

"С этого номера так называемый "оператор" сообщил, что мне действительно звонят из службы безопасности банка и, что из моих карточек проводятся операции на большие суммы: в магазине Rozetka проводятся транзакции, по которым покупают ноутбук, смартфон и планшет. Для того, чтобы заблокировать транзакции из моих карточек мне сообщили, что со мной свяжется представитель из отдела безопасности и я должна действовать в соответствии с инструкциями, которые он предоставит", – сообщила женщина.

Далее й позвонили с другого номера. Клиентку банка не просили сообщить какую-либо конфиденциальную информацию, просто просили следовать инструкциям и нажимать цифры, которые они диктовали. В результате, в течение часа с ее карточек сняли около 60 тыс грн.

"Мошенники пользуются тремя минутами ожидания после вызова пользователем услуг ПриватБанка по номеру 3700 и прослушивания шаблонного сообщения. Далее происходит звонок пользователю с номера, который начинается на +38056 ..., что характерно ПриватБанку, а кроме этого ПриватБанк очень часто звонит с других номеров", – обратила внимание клиентка банка.

Позже в банке клиентке объяснили, что в приложении "Приват24" есть кнопка "Коммуникация", с помощью которой можно проверить действительно ли номер принадлежит ПриватБанку.

"Заявление в кибеполицию написано. Но я не уверена, что найдут мошенников. ПриватБанку стоит позаботиться о безопасности своих клиентов. Это событие заставило меня задуматься оставаться ли клиентом ПриватБанка и в дальнейшем", – подытожила обманутая женщина.

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В государственном банке уже отреагировали на инцидент и объяснили, что указаные номера телефонов не относятся к ПриватБанку.

"Со своей стороны мы делаем все, чтобы уберечь средства клиентов от мошенников и подчеркиваем, что клиент сам также имеет возможность не дать завладеть своими деньгами, в первую очередь, не сообщая третьим лицам персональные данные и не совершая действия по указаниям мошенников. Указанные вами номера телефонов не принадлежат банку. Наши клиенты могут самостоятельно проверить принадлежность номера к ПриватБанку в своем Приват24", – сообщили в банке.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь-июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь-июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен. За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк. По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения Приват24– все больше жертв сообщают о мошенниках. Одни из самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.