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ПриватБанк решил избавиться от некоторых кредитов: чьи долги будут продавать

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
6 сентября, 11:53
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Украинцы задолжали банку более 700 млн грн, их долги ПриватБанк решил продать специализированным компаниям
ПриватБанк продаст проблемные кредиты. Коллаж: "Сегодня"
ПриватБанк продаст проблемные кредиты. Коллаж: "Сегодня"

Государственный ПриватБанк решил избавиться от безнадежных карточных кредитов и выставить их на продажу.

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Как рассказали в пресс-службе ПриватБанка, портфель безнадежных карточных кредитов составляет более 700 млн грн.

"ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке", – рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.

Какие кредиты будут продавать

Как рассказали в ПриватБанке, продавать будут те кредиты, которые классифицированы как безнадежные. Несмотря на проведенную работу с клиентами, используя все законные инструменты, они так их и не выплатили.

Портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки. Если у заемщиков нет другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и они не пользуются его расчетными и депозитными услугами.

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Права требования по таким портфелем будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения Приват24 – все больше жертв сообщают о мошенниках. Одни из самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карточке одного из клиентов банка, когда тот был за границей.

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