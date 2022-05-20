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Население РФ вышло на новый уровень: что теперь массово воруют в РФ

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 10:57
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Рассказываем, на что в России участились кражи из-за высоких цен и дефицита
Россияне воруют автозапчасти
Россияне воруют автозапчасти / Фото: СБУ, Коллаж: Сегодня

Из-за санкций на авторынке России возникают проблемы. Многие запчасти теперь не завозят в РФ, поэтому на них возник дефицит.

Из-за него, а еще высоких цен, россияне начали эти запчасти воровать. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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Под риском владельцы и массовых, и люксовых моделей

С начала 2022 года количество обращений клиентов к крупнейшему страхователю в РФ о хищении запчастей и навесного оборудования авто выросла на 47%.

Водители сообщают, что у них воруют следующее:

  • зеркальные элементы;
  • фары;
  • запасные колеса;
  • колёсные колпаки и прочее.

Чаще всего с сообщениями о воровстве обращаются водители из Москвы и окрестностей, Санкт-Петербурга, Татарстана и Ленинградской области.

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Отмечается, что воруют запчасти как к массовым более дешевым авто, так и к люксовым дорогим. При этом кража наименьшей детали расценивается в России как крупный ущерб владельцу, поскольку цены на авто и запчасти повысились на 30%.

Россиянам не хватает жести

Ранее "Сегодня" писали, что в России заметили нехватку жести для производства консервных банок. Цены на самые дешевые консервы уже подскочили на 28%.

Теперь в супермаркетах РФ банка шпротов в среднем стоит 120 рублей (примерно 55 грн), а кильки 70 рублей (32 грн). Сама тара подорожала на 60–70%.

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Обычно заводы в РФ покупали банки и жести для них в Европе, Японии и Китае. Но теперь из-за санкций поставки есть только из Китая. Также проблемы возникли из-за нарушения логистических путей. Россияне пытаются найти новых поставщиков, однако сделать это очень сложно.

Почему у россиян могут начать отбирать одежду

Мы рассказывали, что 73% объема сырья, которое использовали переработчики текстиля в РФ, были импортными, и их перестали завозить с начала мая Еще 12% сырья давало шведская сеть H&M. В ее магазинах собирали старую одежду, однако этот ресурс исчез после того, как компания ушла с рынка РФ.

Однако санкции повлияли на то, что переработчики текстиля в РФ потеряли 85% требуемого им сырья.

Одна из идей, которую предлагают предприниматели для решения проблемы, – собирать старую одежду у людей. По мнению некоторых из них, можно создать систему сбора одежды идентичную такой, как собирают макулатуру.

Мы также рассказывали, как в Крыму россияне принудительно забирают жилье у людей, и почему российская "дочка" транснациональной корпорации Google заявила, что планирует обратиться в арбитражный суд, чтобы ее признали банкротом.

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