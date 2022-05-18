У Google Россия закончились деньги: что теперь будет с "дочкой" компании

Рассказываем, о каком намерении заявило российское подразделение корпорации Google на фоне ареста его счетов

Google Россия требует статуса банкрота / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российская "дочка" транснациональной корпорации Google заявила, что планирует обратиться в арбитражный суд, чтобы ее признали банкротом.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Почему так случилось

Итак, Google Россия обращается в суд, потому что с марта 2022 года считает себя банкротом, не может выполнять денежные обязательства, выплачивать зарплаты сотрудникам офиса и выполнять обязательные платежи.

В представительстве говорят, что Google остановила большинство коммерческих сделок в России, кроме того, банковский счет был арестован. Поэтому удерживать офис и людей больше нет возможности.

В то же время в компании утверждают, что пользователям в РФ все еще будут доступны бесплатные сервисы, такие как YouTube, Gmail, Google Maps и другие, и сама поисковая система.

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Ранее сообщалось, что российская "дочка" Google неоднократно получала штрафы от Роскомнадзора за то, что не удаляла информацию, запрещенную в РФ.

В России возникли проблемы с консервами

Ранее мы говорили, что санкции за войну против Украины привели к тому, что в РФ не хватает элементов и сырья для производства разных товаров. В частности, российским компаниям не хватает жести для производства консервных банок.

Цены на самые дешевые консервы уже подскочили на 28%. Теперь в супермаркетах РФ банка шпротов в среднем стоит 120 рублей (примерно 55 грн), а кильки – 70 рублей (32 грн).

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Сама тара подорожала на 60–70%. Обычно заводы в РФ покупали банки и жесть для них в Европе, Японии и Китае. Но теперь из-за санкций поставки есть только из Китая.

Также проблемы возникли из-за нарушения логистических путей. Россияне пытаются найти новых поставщиков, однако сделать это очень сложно. Причина еще и в скачках рубля по отношению к доллару весной этого года.

"Сегодня" рассказывали и о том, какую новую схему придумал "Газпром", чтобы давить на Европу, а также, решится ли Российская Федерация полностью прекратить транзит газа через украинскую территорию.