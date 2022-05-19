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С миру по нитке: почему у россиян могут начать отбирать одежду

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 14:58
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Рассказываем, как санкции повлияли на то, что у населения России могут собирать одежду
Как в России борются с последствиями санкций
Как в России борются с последствиями санкций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ограничения Запада относительно РФ за ее агрессию против Украины лишают российских производителей важных деталей и сырья. Санкции оказали влияние и на то, что переработчики текстиля в РФ потеряли 85% необходимого им сырья.

О таких потерях пишут российские СМИ. Как предприниматели планируют замещать нехватку?

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На помощь придет население

Переработчикам не хватает 85% сырья, которое они получали до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Использовали они его для производства обтирочной тряпки и регенеративного волокна.

Основными покупателями обтирочной тряпки являлись машиностроительные и ремонтные предприятия. Регенеративное волокно используется для выпуска утеплительных и изоляционных материалов, подушек и матрасов.

73% объема сырья, используемого переработчиками текстиля, были импортными, и их перестали завозить с начала мая. Еще 12% сырья давала шведская сеть H&M. В ее магазинах собирали старую одежду, однако этот ресурс исчез после того, как компания ушла с рынка РФ.

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Производители говорят, что восполнить дефицит российские компании затрудняются. Цены на российский вторичный текстиль выросли втрое, доставка сырья из Европы подорожала в семь-восемь раз.

Одна из идей, которую предлагают предприниматели, – собирать старую одежду у людей. По мнению некоторых из них, можно создать систему сбора одежды идентичную такой, как собирают макулатуру. Это поможет переработчикам текстиля побороть дефицит.

Россиянам не хватает жести

Ранее "Сегодня" писали, что в России заметили нехватку жести для производства консервных банок. Цены на самые дешевые консервы уже подскочили на 28%.

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Теперь в супермаркетах РФ банка шпротов в среднем стоит 120 рублей (примерно 55 грн), а сколько 70 рублей (32 грн). Сама тара подорожала на 60–70%.

Обычно заводы в РФ покупали банки и жести для них в Европе, Японии и Китае. Но теперь из-за санкций поставки есть только из Китая. Также проблемы возникли из-за нарушения логистических путей. Россияне пытаются найти новых поставщиков, однако сделать это очень сложно.

Мы также рассказывали, как в Крыму россияне принудительно забирают жилье у людей, и почему российская "дочка" транснациональной корпорации Google заявила, что планирует обратиться в арбитражный суд, чтобы ее признали банкротом.

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