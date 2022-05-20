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Населення РФ вийшло на новий рівень: що тепер масово крадуть у РФ

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 10:57
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Розповідаємо, на що в Росії почастішали крадіжки через високі ціни і дефіцит
Росіяни крадуть автозапчастини
Росіяни крадуть автозапчастини / Фото: Колаж: Сьогодні

Через санкції на авторинку Росії виникають проблеми. Багато запчастин тепер не завозять до РФ, тому на них виник дефіцит.

Через нього, а ще високі ціни, росіяни почали ці запчастини красти. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

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Під ризиком власники і масових, і люксових моделей

З початку 2022 року кількість звернень клієнтів до найбільшого страхувальника в РФ про розкрадання запчастин та навісного обладнання авто зросла на 47%.

Водії повідомляють, що у них крадуть таке:

  • дзеркальні елементи;
  • фари;
  • запасні колеса;
  • колісні ковпаки та інше.

Найчастіше з повідомленнями про крадіжки звертаються водії з Москви та околиць, Санкт-Петербургу, Татарстану і Ленінградської області.

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Зазначається, що крадуть запчастини як до масових дешевших авто, так і до люксових дорогих. При цьому крадіжка найменшої деталі розцінюється в Росії як великі збитки власнику, оскільки ціни на авто і запчастини підвищились на 30%.

Росіянам не вистачає жерсті

Раніше "Сьогодні" писали, що в Росії помітили нестачу жерсті для виробництва консервних банок. Ціни на найдешевші консерви уже підскочили на 28%.

Тепер у супермаркетах РФ банка шпротів в середньому коштує 120 рублів (приблизно 55 грн), а кільки 70 рублів (32 грн). Сама тара подорожчала на 60-70%.

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Зазвичай заводи в РФ купували банки та жерсть для них у Європі, Японії і Китаї. Але тепер через санкції поставки є тільки з Китаю. Також проблеми виникли через порушення логістичних шляхів. Росіяни намагаються знайти нових постачальників, однак зробити це їм дуже складно.

Чому у росіян можуть почати відбирати одяг

Ми розповідали, що 73% обсягу сировини, яку використовували переробники текстилю в РФ, були імпортними, і їх перестали завозити з початку травня. Ще 12% сировини давала шведська мережа H&M. У її магазинах збирали старий одяг, однак цей ресурс зник після того, як компанія пішла з ринку РФ.

Однак санкції вплинули на те, що переробники текстилю у РФ втратили 85% необхідної їм сировини.

Одна з ідей, яку пропонують підприємці для розв'язання проблеми, – збирати старий одяг у людей. На думку деяких із них, можна створити систему збирання одягу ідентичну такій, як збирають макулатуру.

Ми також розповідали, як в Криму росіяни примусово забирають житло у людей, та чому російська "дочка" транснаціональної корпорації Google заявила, що планує звернутися до арбітражного суду, щоб її визнали банкрутом.

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