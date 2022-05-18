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Россиянам мало жести: какой "сюрприз" с консервами их ждет в супермаркетах

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 12:06
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Рассказываем, как санции против Российской Федерации повлияли на то, что в супермаркетах резко выросли цены на консервы
В России подорожали консервы
В России подорожали консервы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В результате войны против Украины Россия получила много ограничений и экономических санкций. Для производства товаров не хватает элементов и сырья. От этого растут цены, и возникает дефицит.

Как сообщают российские СМИ, сейчас в стране заметили нехватку жести для производства консервных банок. Цены на самые дешевые консервы уже подскочили на 28%.

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Как санкции повлияли на производство консерв

Обычно заводы в РФ покупали банки и жесть для них в Европе, Японии и Китае. Но теперь из-за санкций поставки есть только из Китая.

Также проблемы возникли из-за нарушения логистических путей. Россияне пытаются найти новых поставщиков, однако сделать это очень сложно.

Цены резко выросли

Теперь в супермаркетах РФ банка шпротов в среднем стоит 120 рублей (примерно 55 грн), а килька 70 рублей (32 грн).

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Сама тара подорожала на 60–70%. Причина еще и в скачках рубля по отношению к доллару весной этого года.

Кроме удорожания консервных банок, на увеличение себестоимости рыбной продукции большое влияние оказал рост цен на продукты, необходимые для производства, – масла, специй, овощей, сахара.

В общем, такую жесть используют не только для консерв, но и крышек для упаковки продуктов, аэрозольной упаковки, баллонов, металлической сувенирной упаковки. Чтобы получить необходимое количество сырья, российские компании хотят поставлять его из Белоруссии.

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Как Россия уничтожает оккупированный Крым

Ранее мы рассказывали, что туристический сезон в оккупированном Россией Крыму может провалиться из-за войны в Украине. Также на полуострове может закрыться около трети отелей. В первую очередь, закрытия ждут гостевые дома и небольшие отели.

Некоторые говорят, что с полуострова исчезнут отели на 50–60 номеров, которые составляют 20-30% всего номерного фонда Крыма. Летом 2022 года ожидается загрузка близко 30-40%, тогда как хорошим показателем для Крыма считается 70-80%, а динамика бронирований остается низкой.

"Сегодня" также рассказывали, что жители полуострова жалуются, что продукты, особенно овощи так называемого борщового набора, стремительно дорожают, а также, как в Крыму принудительно забирают жилье у людей.

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