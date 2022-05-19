"Москвич" уже не тот: в России будут выпускать китайские авто под историческим брендом

Россия уже ведет переговоры с китайскими автопроизводителями относительно партнерства
Концепцией предусмотрен даже постепенный переход на производство электрокаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
"КамАЗ" ведет переговоры с китайским автоконцерном JAC по партнерству в производстве "Москвичей" на мощностях завода Renault.
Об этом сообщили источники, знакомые с планами компании, передают "Ведомости".
Кроме JAC, московские власти ведут переговоры и с другим китайским автопроизводителем, но каким именно – неизвестно.