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Уничтожить все до последнего: как оккупационные власти принудительно отбирают жилье в Крыму

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 11:12
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Законопроект о национализации украинского имущества оккупационные власти поддержали единогласно
Имущество украинцев национализируют
Имущество украинцев национализируют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Крыму оккупационные власти одобрили поправки к Гражданскому кодексу о принудительном изъятие имущества у иностранцев, совершивших "недружественные" действия в отношении России.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

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Депутаты поддержали законодательную инициативу единогласно. По словам вице-спикера Госсовета Аллы Пономаренко, этот проект позволит забрать право собственности на имущество в Крыму, принадлежащее "иностранным государствам и иностранным лицам, связанными с иностранными государствами, совершающими в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия".

"А также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, и осуществить регистрацию права собственности Республики Крым на имущество указанных лиц", – добавила она.

Напомним, что 30 марта так называемый глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать проект закона о национализации имущества украинских олигархов и чиновников, поддерживающих Украину.

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Что ждет украинских беженцев в Крыму

Как сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и предоставляют "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.

Так, после пересечения админграницы:

  • вас заставляют встать на так называемый учет;
  • изымают паспорт гражданина Украины (при регистрации в оккупационной "Федеральной миграционной службе" России в Крыму);
  • выдают свидетельство на "получение временного убежища на территории России".

В представительстве Президента говорят, что указанные бумаги не имеют никакой юридической силы на территории Украины или других цивилизованных стран, в частности, не являются документами, удостоверяющими личность, и призывают граждан не отдавать оккупационным силам свои паспорта и другие документы, выданные Украиной.

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Напомним, что в Крыму началась массовая продажа недвижимости, принадлежащая коллаборантам и русским колонизаторам.

Раньше мы писали, какую компенсацию Украина получит от агрессора по окончании войны.

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