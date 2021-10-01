Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🇩🇪 Германия после выборов ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Меморандум о тарифах на тепло и "Северный поток – 2" — главное о деньгах СЕГОДНЯ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости за 30 сентября
"Северный поток - 2" под угрозой, а в Украине подпишут меморандум о тарифах
"Северный поток - 2" под угрозой, а в Украине подпишут меморандум о тарифах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине подпишут меморандум о тарифах на тепло и горячую воду, а США могут ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток – 2".

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости за 30 сентября.

Меморандум о тарифах на тепло и горячую воду

Реклама

Правительство, Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подпишут совместный меморандум.

Владимир Зеленский заявил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

По словам президента, вопрос рекордного роста цены на газ зависит не от Украины, а от Европы, где она уже пересекла отметку 1000 долл. за 1000 кубометров.

"Для нашей страны вопрос тарифов в этом году является очень, очень непростым и может приобрести или должен был приобрести острое, сложное решение. Поэтому по моему поручению Кабинет министров, Нафтогаз, Ассоциация городов Украины провели большую, сложную работу. И сегодня можно сказать, что работа была с хорошим результатом", – сказал глава государства.

"Северный поток – 2" под угрозой

Реклама

США могут ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", который сейчас ожидает решение о сертификации, в декабре.

"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации "Северного потока – 2", - заявил экс-посол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт.

Он считает, что уже в октябре конгрессмены будут обсуждать вопрос введения санкций против газопровода, а вето со стороны президента США Джо Байдена будет маловероятным.

Отопительный сезон в Украине

Реклама

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла.

Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом, и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.

"Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее трех дней", – сказал политик.

По словам главы Кабмина, в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.

Цены на продукты в октябре

В октябре могут снова измениться цены на продовольственные товары, отмечает экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

По словам Ярмака, в Украине могут подешеветь яблоки, а вот сезонные тепличные овощи и фрукты, наоборот, растут в цене.

Стабильными будут цены на картофель и традиционные овощи, так как период их сбора только завершился и предложение достаточно высокое.

Однако и они могут несколько подорожать, если вырастет экспорт.

Экономист также отметил, что цены на продовольственные товары в Украине одни из самых низких в регионе.

А вот рост цены на газ может привести к подорожанию хлебобулочных изделий и отдельных видов мяса.

Повысится цена на различные крупы.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опрос
Угроза мирового кризиса
Узнай, когда дефолт
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять