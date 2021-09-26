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От цемента до продуктов: что может подорожать в Украине из-за газового кризиса в Европе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 сентября, 07:00
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Украинская промышленность "не потянет": как газовый кризис в ЕС может изменить цены в нашей стране
В Европе бушует газовый кризис - какие товары подорожают в Украине из-за высоких цен на газ
В Европе бушует газовый кризис - какие товары подорожают в Украине из-за высоких цен на газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на газ в Европе поднялись до рекордных значений, люди в Великобритании жалуются на подорожание продуктов, а в Италии цифры в платежках выросли почти на 40%.

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В Украине же цену на газ для населения установили на уровне 8 грн, но поможет ли это спасти украинскую промышленность и как отразится на обычном потребителе.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии "Сегодня" рассказал, что вопрос высоких цен на газ в Европе затронет и украинских потребителей.

По словам Омельченко, несмотря на то, что для цена на газ для украинцев держится на достаточно комфортном уровне, для промышленности цены будут совсем другими.

"Когда потребитель пойдет в магазин и будет покупать там товар, то высокая цена на газ будет заложена в стоимости этого товара", – предупредил эксперт.

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Также директор Центра отметил, что украинская промышленность может "не потянуть" слишком высокую цену на газ, а это сделает продукцию малоконкурентной на других рынках.

"Эти низкие цены, которые сдерживает наше правительство, они не отразятся на промышленности, так как промышленность будет вынуждена покупать газ по высоким европейским ценам, так как у Нафтогаза недостаточно ресурса для того, чтобы обеспечить и население, и промышленность", – заявил эксперт.

Что подорожает в первую очередь?

По мнению Омельченко, отразится это и на экспортно-ориентированных отраслях, в том числе металлургии, химической, цементной промышленности и аграрном секторе.

Среди товаров подорожает прежде всего то, где используется большая часть природного газа – это сырьевые товары и продукты питания, так как агропромышленный сектор потребляет очень много природного газа.

"Аграрный сектор потребляет продукты химии – это удобрения, которые делаются на основе природного газа, и это действительно довольно серьезное влияние. Поэтому могут измениться цены и на продукты питания, производство которых напрямую зависит от поставок амиачных удобрений", – добавил Владимир Омельченко.

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Подорожают и строительные материалы и все, что с этим связано, так как эта отрасль потребляет много металла и цемента.

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