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Значение гречки преувеличено: могут ли цены на крупу поползти вверх

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 сентября, 15:37
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В Украине прогнозируют рост цен на гречку – действительно ли это так и стоит ли бежать в магазин за крупой – рассказал эксперт
Эксперт рассказал - реально ли в Украине подорожание гречки
Эксперт рассказал - реально ли в Украине подорожание гречки / Фото: Коллаж: Сегодня

По прогнозам Международной ассоциации гречки, эта крупа может существенно подорожать в Украине уже в ближайшее время.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал его исполнительный директор Сергей Громовой.

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По его словам, на украинском рынке назревает дефицит гречневой крупы из-за уменьшения поставок из России, поэтому цена может подскочить аж на 20-30%.

Впрочем, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии "Сегодня" заверил, что такого подорожания не будет.

"В этом году гречки действительно посеяли немного меньше, но я бы не был столь пессимистичным относительно этого", – сказал эксперт.

По словам Пендзина, Украина потребляет около 20 млн. тонн зерна ежегодно для различных нужд, а гречки – всего около 116 тыс. тонн.

"Значение гречки, на мой взгляд, чрезвычайно преувеличено. К тому же у нас уже был прецедент, когда гречкосеи мощно "подтягивали" цену".

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По мнению Олега Пендзина, люди, которые покупали эту крупу – просто переходили на другие, когда цена выходила за пределы их покупательной способности.

"В этом году мы произвели 90-95 тонн гречки, но вспомните, что у нас большие переходящие остатки. В прошлом году, через Казахстан из России мы завезли 30 тыс. тонн готовой гречневой крупы и этих остатков хватит, чтобы перекрыть дефицит".

Поэтому экономист не видит реальных оснований для увеличения цены на гречку и считает, что гречкосеи таким образом пытаются поднять ее искусственно.

"С моей точки зрения, гречка на сегодняшний день и так находится на грани покупательской способности. Расти в цене будет все, вопрос в том – насколько и как быстро", – отметил эксперт.

Гречка также может подорожать на 16-18% в течение года, но точно не на 30-40% и точно не за полгода подчеркнул член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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