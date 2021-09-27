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Украинцы стали меньше есть: от каких продуктов отказывались больше всего

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 сентября, 10:29
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В Госстате рассказали об уменьшении объема потребления пищевых продуктов, что украинцы едят меньше всего
В Украине сократились объемы потребления продуктов - что стали есть меньше
В Украине сократились объемы потребления продуктов - что стали есть меньше / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы сократили объемы потребления основных продуктов питания в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Несущественно сократилось среднегодовое потребление хлеба на душу населения – на 1% – и составляет 96,6 кг.

Также, по сравнению с 2019 годом, украинцы стали есть меньше картофеля (на 1,25%), яиц (на 1,42%), рыбы (на 0,8%) и овощей – на 0,4%.

Больше всего уменьшился объем потребления фруктов и ягод.

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Так, среднее количество фруктов и ягод на каждого украинца в 2020 году составляло 56,5 кг, что на 3,75% меньше, чем в 2019-м.

Уменьшилось на 3,47% потребление сахара, свидетельствуют данные Госстата.

Впрочем, есть продукты, которых в Украине стали потреблять несущественно, но больше – это мясо (на 0,37%), молоко и молочные продукты (на 0,7%) и масло (на 2,5%).

Как газовый кризис в Европе может повысить цены в Украине

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В Европе цены на газ бьют все рекорды, и хотя в Украине тариф для населения установлен на уровне 8 грн, так просто этот кризис не пройдет мимо.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии "Сегодня" рассказал, что в Украине могут подорожать импортные товары.

Кроме этого, газовый кризис может ударить по украинской промышленности, которая будет покупать газ по завышенным ценам.

Это может привести к подорожанию всех товаров, в зависимости от того, сколько газа используется при их производстве.

продукты
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