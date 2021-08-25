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Мировые цены на некоторые продукты достигли десятилетнего рекорда: что подорожало больше всего

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
25 августа, 16:29
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Только по сравнению с прошлым годом цены выросли почти на 40%, а что ожидает Украину – пока неизвестно
Цены на продукты снова взлетели
Цены на продукты снова взлетели / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

В мае 2021 мировые цены на растительное масло, сахар и зерновые достигли наивысшего значения с сентября 2011 года.

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Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольственные товары достигли рекордных цен за более чем десять лет, пишет УНИАН.

Ожидается, что в 2021 году будет произведено на 1,9% больше зерновых, чем в 2020 году, – почти 2 821 млн тонн.

К слову, Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла – 5,5 миллиона тонн в год. Однако цены в стране на отечественный продукт зашкаливают. Эксперты уверены, что стоимость завышена искусственно.

Сколько стоит растительное масло в Украине

Цена в Украине на производимый ею же продукт сейчас в два раза выше, чем летом 2020 года, – около 60 гривен за литр. Примечательно, что в это же время стоимость подсолнечного масла на мировых рынках падает. К примеру, в Чехии литр украинского продукта достигает всего 35 гривен.

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Три главных покупателя украинского масла:

  1. Индия – 31% украинского экспорта, 1,9 млн тонн масла.
  2. Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
  3. Нидерланды – 10%, 0,6 млн тонн.

Отечественным производителям приходится продавать масло дешевле, поскольку за границей цены регулирует самое доступное масло – пальмовое.

Одни эксперты уже били тревогу, предупреждая, что подсолнечное масло может подскочить в цене до 100 гривен за литр уже этой осенью. Другие же считают, что паниковать рано и все будет зависеть от урожая.

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