Українці стали менше їсти: від яких продуктів відмовлялися найбільше

У Держстаті розповіли про зменшення обсягу споживання харчових продуктів, що українці їдять меньше всього

В Україні скоротились обсяги споживання продуктів - що стали їсти менше / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці скоротили обсяги споживання основних продуктів харчування у 2020 році.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Несуттєво скоротилось середньорічне споживання хліба на душу населення – на 1% – і становить 96,6 кг.

Також, порівняно із 2019 роком, українці стали їсти менше картоплі (1,25%), яєць (на 1,42%), риби (на 0,8%) та овочів — на 0,4%.

Найбільше зменшився обсяг споживання фруктів та ягід.

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Так, середня кількість фруктів та ягід на кожного українця 2020 року становила 56,5 кг, що на 3,75% менше, ніж у 2019-му.

Зменшилось на 3,47% споживання цукру, свідчать дані Держастату.

Втім, є продукти, яких в Україні стали споживати несуттєво, але більше – це м’ясо (на 0,37%), молоко і молочні продукти (на 0,7%) та масло (на 2,5%).

Як газова криза в Європі може підвищити ціни в Україні

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У Європі ціни на газ б’ють усі рекорди, і хоча в Україні тариф для населення встановлено на рівні 8 грн, так просто ця криза нас не мине.

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич у коментарі "Сьогодні" розповів, що в Україні можуть подорожчати імпортні товари.

Окрім цього, газова криза може вдарити по українській промисловості, яка купуватиме газ за завищеними цінами.

Це може призвести до подорожчання усіх товарів, залежно від того, скільки газу використовується під час їх виробництва.