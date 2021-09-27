Значення гречки перебільшено: чи можуть ціни на крупу поповзти вверх

В Україні прогнозують ріст цін на гречку – чи справді це так і чи варто бігти в магазин за крупою – розповів експерт

Експерт розповів - чи реальне в Україні подорожчання гречки / Фото: Колаж: Сьогодні

За прогнозами Міжнародної асоціації гречки, ця крупа може суттєво подорожчати в Україні вже найближчим часом.

Про це, в ефірі одного з українських телеканалів сказав її виконавчий директор Сергій Громовий.

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За його словами, на українському ринку назріває дефіцит гречаної крупи через зменшення поставок з Росії, тож ціна може підскочити аж на 20-30%.

Втім, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" запевнив, що такого подорожчання не відбудеться.

"Цього року гречки дійсно посіяли трошки менше, але я б не був настільки песимістичним щодо цього", – сказав експерт.

За словами Пендзина, Україна споживає близько 20 млн тонн зерна щороку для різних потреб, а гречки – лише близько 116 тис. тонн.

"Значення гречки, на мій погляд, надзвичайно перевищене. До того ж у нас вже був прецедент, коли гречкосії потужно "підтягували" ціну".

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На думку Олега Пендзина, люди, які купували цю крупу – просто переходили на інші, коли ціна виходила за межі їхньої купівельної спроможності.

"Цього року ми виробили 90-95 тонн гречки, але згадайте, що у нас великі перехідні залишки. Минулого року, через Казахстан з Росії ми завезли 30 тис. тонн готової гречаної крупи і цих залишків вистачить, щоб перекрити дефіцит".

Через це економіст не бачить реальних підстав для збільшення ціни на гречку і вважає, що гречкосії таким чином намагаються підняти її штучно.

"З моєї точки зору, гречка на сьогодні і так знаходиться на межі купівельної спроможності. Рости в ціні буде все, питання в тому – наскільки і як швидко", – зазначив експерт.

Гречка також може подорожчати на 16-18% протягом року, але точно не на 30-40% і точно не за півроку наголосив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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