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В Украине подпишут меморандум о тарифах на тепло и горячую воду: как изменится цена

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
30 сентября, 13:51
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Правительство, Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подпишут совместный меморандум – что он значит
Тарифы не выростут до конца отопительного сезона - Зеленский
Тарифы не выростут до конца отопительного сезона - Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Зеленский заявил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

Об этом президент сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей в четверг, 30 сентября.

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По словам президента, вопрос рекордного роста цены на газ зависит не от Украины, а от Европы, где она уже пересекла отметку 1000 долл. за 1000 кубометров.

"Для нашей страны вопрос тарифов в этом году является очень, очень непростым и может приобрести или должен был приобрести острое, сложное решение. Поэтому по моему поручению Кабинет министров, Нафтогаз, Ассоциация городов Украины провели большую, сложную работу. И сегодня можно сказать, что работа была с хорошим результатом", – сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что правительство, Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подпишут совместный меморандум, который предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло, горячую воду для населения не будут расти.

Когда в Украине включат отопление

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопительный сезон в Украине начнут тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована температура ниже 8 градусов тепла.

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Также премьер рассказал, что страна готова к началу отопительного сезона более чем на 90%, а отдельные регионы – на все 100%.

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