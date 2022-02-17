Цены на нефть резко падают — при чем здесь Украина

После стольких рекордов стоимость нефти возвращает свои прежние позиции

Цены на нефть начали снижаться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На фоне информации об отводе российских войск от украинской границы, цена на нефть 17 февраля продолжила падение до отметки ниже 94 дол. за баррель.

Про это сообщает Investing.

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Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 7:15 по Киеву в четверг составила 93,65 дол за баррель, что на 1,16 дол (1,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По состоянию на 15.43 по Киеву цена на нефть составляла 93,59 дол.

В чем причина падения?

Еще 16 февраля 2022 цены на нефть, по данным Investing, фактически обвалились до 92 дол. Случилось это после того, как официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об отводе части войск от границ Украины.

"Впрочем, ситуация в Украине все еще остается напряженной, и цены на нефть могут колебаться на 10 долларов в любую сторону", — цитирует Bloomberg старшого аналитика брокерской компании Oanda Эд Моя.

Что было раньше?

18 января 2022 года цена на нефть побила все рекорды, начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 дол.

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Заметим, что цены на нефть в сентябре 2014 г., по данным Минфина, достигли своего пика в отметке 103,24 дол. за баррель. После этого начался спад, и уже 31 декабря того же года цена была на уровне 57,48 дол. 2016-го этот показатель вообще упал ниже 28 дол. за баррель.

26 января 2022 года цена на нефть марки Brent достигла более 90 долларов за баррель.

4 февраля 2022 года мы видим снова обновление рекорда — более 93 дол. за баррель. 7 февраля стоимость нефти впервые с 1 октября 2014 едва не дошла до отметки 94 дол. за баррель.

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И уже 14 февраля стоимость нефти достигла более 96 дол. за баррель.

Раньше мы рассказывали, что украинцам по-новому будут считать цену на газ, платежки несколько изменятся.

Мы также информировали, почему спотовая цена природного газа в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров 15 февраля, после резкого прыжка вверх.