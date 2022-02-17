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Ціни на нафту різко падають — до чого тут Україна

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 16:01
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Після стількох рекордів вартість нафти повертає свої колишні позиції
Ціни на нафту почали знижуватись
Ціни на нафту почали знижуватись / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На фоні інформації про відведення російських військ від українського кордону, ціна на нафту 17 лютого продовжила падіння до позначки нижче 94 дол. за барель.

Про це повідомляє Investing.

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Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 7:15 за Києвом у четвер становила 93,65 дол за барель, що на 1,16 дол (1,22%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. Станом на 15:43 за Києвом ціна на нафту становила 93,59 дол.

В чому причини падіння?

Ще 16 лютого 2022 року ціни на нафту, за даними Investing, фактично обвалилися до 92 дол. Сталося це після того, як офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив про відведення частини військ від кордонів України.

"Втім, ситуація в Україні все ще залишається напруженою, і ціни на нафту можуть коливатися на 10 доларів в будь – який бік", — цитує Bloomberg старшого аналітика брокерської компанії Oanda Ед Моя.

Що було раніше?

18 січня 2022 року ціна на нафту побила всі рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

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Зауважимо, що ціни на нафту у вересні 2014 року, за даними Мінфіну, досягли свого піку у позначці 103,24 дол. за барель. Після цього почався спад, і вже 31 грудня того ж року ціна була на рівні 57,48 дол. 2016 року цей показник взагалі впав нижче 28 дол. за барель.

26 січня 2022 року ціна на нафту марки Brent сягнула понад 90 доларів за барель.

Натомість 4 лютого 2022 року ми бачимо знову оновлення рекорду – понад 93 дол. за барель. 7 лютого вартість нафти вперше з 1 жовтня 2014 року ледь не дійшла до позначки 94 дол. за барель.

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І вже 14 лютого вартість нафти сягнула понад 96 дол за барель.

Раніше ми розповідали, що українцям по-новому рахуватимуть ціну за газ, платіжки трохи зміняться.

Ми також інформували, чому спотова ціна природного газу у Європі знизилася нижче 900 доларів за тисячу кубометрів 15 лютого, після різкого стрибка вгору.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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