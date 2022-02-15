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Вартість бензину на популярних заправках різко зросла — скільки зараз коштує пальне

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 14:32
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Вартість пального зросла приблизно на гривню
Ціни на бензин знову зросли
Ціни на бензин знову зросли / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

15 лютого низка АЗС в Україні підвищили ціни на бензин та дизельне пальне. Так вони відреагували на нові зміни від Мінекономіки.

Про це повідомляють у Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів — передає Enkorr.

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Так, популярні заправки WOG та ОККО торгують бензином марки А-92 та А-95 за 35,99 та 36,75 грн/л відповідно. Тобто його вартість зросла на 1 та 0,91 грн/л, водночас дизельне пальне в цих мережах додало 0,69 грн/л — до 35,99 грн/л.

Середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 23 коп/л і становить 33,46 грн/л, бензину А-95 — на 21 коп/л, тобто до 34,36 грн/л, а дизельне пальне – на 16 коп/л, до 33,60 грн/л.

Динаміка цін на пальне
Динаміка цін на пальне / Фото: Encor

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Нова гранична ціна на бензин від Мінекономіки

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Згідно з рішенням, вартість пального на АЗС не може перевищувати:

  • 36,75 гривні за літр бензину,
  • 36,07 гривні за літр ДП.

Чому дорожчають нафтопродукти

У коментарі "Сьогодні" керівник EXANTE Україна Володимир Позній зазначив, що для зростання цін на нафтопродукти є всі передумови. Зокрема, темпи попиту на нафту випереджають її виробництво, оскільки економіка у світі поволі відновлюється після пандемії.

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Це своєю чергою "жене" ціни на нафту вгору. Так, наприклад, за даними біржі Yahoo. Finance, 15 лютого вартість нафти сягнула нового максимуму — 96,24 дол за барель. Серед інших причин:

  • зниження світових запасів нафти;
  • загострення ситуації навколо захворюваності на омікрон;
  • холод у США, що стимулює попит;
  • висока ціна на газ, що змушує підприємства переходити на нафтопродукти.

На цьому тлі дорожчає бензин та загалом вся продукція, вироблена з нафти, а це, своєю чергою, призводить до зростання рівня інфляції і, як наслідок, зниження рівня життя.

Чи чекати на здешевшання пального?

На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, все буде залежати від рівня напруги з РФ.

"Вона не тільки на нас впливає, тягнучи падіння курсу гривні, а й тримає в напрузі весь світ, компанії, світових споживачів. Ті побоюються, що якщо в нас буде гаряча фаза, це викличе дефіцит на глобальному ринку", – каже Куюн.

Він наголосив, що у разі позитивної розв’язки ситуації паливний ринок може розвернутись у бік подешевшання.

З ним згоден і голова Бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергій Дяченко. Експерт каже, що Україна імпортує майже все пальне і його ціна чітко залежить від курсу.

Раніше ми розповідали, що ціна на нафту сягнула нового рекорду та націлилася на "бум" 2014 року. Ми розбиралися в причинах такого явища.

Також сайт "Сьогодні" писав, що в Україні запровадили новий податок на авто.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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