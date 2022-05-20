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Вместо бензина – досадная ошибка: за что WOG выплатят клиентам компенсации

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 10:01
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Рассказываем, что произошло на одной из заправок WOG, и кому теперь выплатят компенсации
Какой инцидент произошел на WOG
Какой инцидент произошел на WOG / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во время топливного кризиса в Украине бывают случаи, когда вместо бензина водителям продают непонятные смеси. Некоторые мошенники делают это намеренно, а вот на некоторых АЗС это происходит из-за технических сбоев.

Об одном из таких сообщила пресс-служба WOG. Она рассказала, что произошло на заправке, и кому компенсируют ущерб.

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Инцидент произошел в Одессе

В четверг, 19 мая, на одной из заправок компании в Одессе произошел технический сбой. В результате этого ряд автомобилей были ошибочно заправлены смесью двух видов горючего.

Такая заправка продолжалась с 12:45 до 13:53. WOG сейчас ищет всех клиентов, которых осблужили в этот период.

Компания заявила, что компенсирует водителям расходы, связанные с ремонтом из-за проблем с горючим.

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"Если вы заправляли авто в указанный период времени на этом АЗК и с вами не связались, просим обратиться в Центр поддержки клиентов по телефону: 0 800 300 525, непосредственно на АЗК или позвоните по телефону: 067 361 10 52", – говорится в сообщении пресс-службы.

Цены на горючее резко выросли

После того, как государство отменило регулирование цен на горючее, оно сразу подорожало на 10-15 грн за литр, в зависимости от вида.

"Сегодня" рассказывали, что на заправках WOG и ОККО бензин А-95 подскочил в цене на 11,14 грн – до 51 грн/л. А-95+ теперь сбывают на 10,15 грн дороже – 52 грн/л. Цена на дизель в этих сетях поднялась на 14,69 грн – до 57 грн/л.

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На АЗС "БРСМ-Нефть" дизельное топливо стоит 54,99 грн/л, что на 10,60 грн больше, чем раньше. Откорректировали цены и на Укргаздобыче, где теперь сбывают А-95 по 52 грн/л (на 13,7 грн/л больше) и дизель – по 58 грн/л (на 15,70 грн/л больше).

В то же время мошенники придумали схему, как на дефиците бензина извлечь для себя немалую выгоду. Мы рассказали, как "бензиновые" мошенники обдирают украинцев.

Мы также писали, когда закончится "второй шок" на рынке топлива, сколько топлива Польша выделит для Украины.

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