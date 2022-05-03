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"Шмурдяк со спиртом вместо бензина": как обманывают украинцев во время кризиса топлива

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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3 мая, 16:05
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Рассказываем, как во время нехватки горючего в Украине работают мошенники и обманывают украинцев на бензине
Мошенники наживаются на украинцах во время бензинового кризиса
Мошенники наживаются на украинцах во время бензинового кризиса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны Российской Федерации против Украины в государстве образовался чрезвычайный дефицит горючего. Кроме того, недавно Кабмин повысил уровень предельных торговых надбавок, поэтому цены на бензин резко выросли.

На фоне такого кризиса учащаются случаи мошенничества. О наиболее распространенных из них рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Фальшивые талоны и бодяга

Одна из наиболее распространенных схем – покупка талонов "с рук".

"Из-за ограничения свободной продажи горючего появятся многие объявления о продаже топливных талонов. Это механизм реализации для юридических лиц, покупающих горючее для собственных нужд. Такое явление было очень распространено и до войны, поскольку многие сети предоставляли крупным покупателям скидки, а те потом перепродавали их "физикам", – отметил Куюн.

И до войны были случаи мошенничества, но теперь они стали очень частыми. Талоны оказываются недействительными. А проверить их на подлинность можно только на АЗС или в офисе оператора-эмитента.

Еще одна проблема – смешивание горючего. Она существовала и раньше, поскольку некоторые люди пытались обойти налоги. Однако теперь качество такого топлива уменьшилось, потому что нет необходимых компонентов.

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"Речь идет о мини-НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат из украинских месторождений, добавляя октаноповышающие компоненты. Сейчас стоимость газового конденсата достигает 50 тыс. грн за тонну, что почти соответствует стоимости дизтоплива. Стабильный бензин стоит как товарный – 39-42 грн/л. Но проблема в том, что раньше октан повышали с помощью так называемых "растворителей" из Беларуси и России. Рецептуры были разные, в том числе с использованием товарного бензина А-92. Сейчас нет ни растворителей, ни А-92", – пояснил эксперт.

Теперь в качестве октаноповышающего компонента используют обезвоженный спирт – биоэтанол. Когда этого компонента более 30% в бензине, это называют альтернативным топливом, и в целом оно разрешено в мире. Но к нему есть определенные требования по качеству, в частности, потребитель не должен испытывать разницы, какое топливо в баке его машины.

Однако теперь для создания альтернативного топлива нет необходимых компонентов. Его качество значительно падает, и от этого появляются серьезные проблемы.

"Имею два отзыва от знакомых об остановке машины и серьезных проблемах с двигателем... Поэтому интересуйтесь, откуда топливо, не спешите заправлять полный бак, попробуйте. Точно не стоит заправлять топливо "спиртовым" бензином, если не собираетесь его быстро использовать. Длительное хранение не желательно", – подчеркнул Куюн.

Дефицит топлива

Из-за агрессии РФ в Украине образовался чрезвычайный дефицит горючего. Поэтому такие АЗС, как ОККО и WOG, будут продавать горючее с определенными лимитами.

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В сети WOG теперь будут заливать только 10 литров бензина в одно авто в сутки и еще с определенным условием. 10 литров можно получить только при наличии карты лояльности PRIDE.

А на ОККО ввели другие правила. Клиенты, которые имеют карточку Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – от 10 л в одно авто, а те, у кого карты нет, получат максимум 5 литров горючего.

Эта вынужденная мера обеспечит приоритетную заправку автомобильных защитников, медиков и служб критической инфраструктуры.

"Сегодня" также писали, что в Украине появилась онлайн-карта АЗС, которые работают, и рассказывали, как будет решаться проблема дефицита.

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