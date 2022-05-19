58 грн за литр стали реальностью: АЗС снова обновили цены на топливо

Рассказываем об актуальных ценах в популярных сетях заправок 19 мая

Рассказываем о ценах на АЗС после отмены госрегулирования / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

В четверг, 19 мая, окончательно вступило в силу правительственное решение об отмене государственного регулирования цен на топливо.

Как свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", крупные розничные сети АЗС моментально отреагировали на изменения.

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Топливо подорожало на 10-15 грн за литр, в зависимости от вида. В частности, на заправках WOG и ОККО бензин А-95 подскочил в цене на 11,14 грн – до 51 грн/л. А-95+ теперь сбывают на 10,15 грн дороже – за 52 грн/л. Цена на дизель в этих сетях поднялась на 14,69 грн – до 57 грн/л.

В сети KLO теперь сбывают А-95 на 12,43 грн дороже – за 52 грн/л. Подорожал также дизель, за литр которого просят на 13,24 грн больше – 58 грн.

На АЗС "БРСМ-Нефть" дизельное топливо стоит 54,99 грн/л, что на 10,60 грн больше, чем раньше. Откорректировали цены и на Укргаздобыче, где теперь сбывают А-95 по 52 грн/л (на 13,7 грн/л больше) и дизель – за 58 грн/л (на 15,70 грн/л больше).

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Изменили расценки в соответствии с ситуацией в сетях "Укр-Петроль", АМИС и Mango. Более подробная информация:

Актуальные цены на топливо 19 мая / Фото: EnKorr

Не за горами 100 грн за литр?

Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива в ближайшее время. Эксперт убежден, что государство сделало хуже для украинцев, когда отменило регулирование цен.

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По его словам, теперь трейдеров ничего не сдерживает и цена за горючее может быть любой, даже 100 грн/л. Они не платят налоги, кроме 7% НДС, никто не контролирует ни цену, ни качество, ни безопасность продукции.

Ценовая конкуренция на рынке тоже отсутствует. Сейчас операторы везут ресурс фактически из одного источника – через западную границу. Спекуляций, торговли вне кассовых аппаратов и разнообразных схем на рынке также прибавится.

Учитывая дефицит топлива, роста цен следует ожидать не только на АЗС, но вообще везде. Прежде всего, это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и топлива.

В очередной раз Украине подала руку помощи соседняя Польша, которая пообещала передать из своих запасов 25 тыс. тонн бензина. Первые поставки начнут поступать с 23 мая. Узнайте, какие новые схемы начали действовать на заправках на фоне дефицита горючего.