Бензиновому кризису конец? Что ждет водителей после отмены контроля цен на горючее

Вместе с экспертом рассказываем, что изменится после того, как государство перестанет контролировать цены на бензин

Исчезнет ли теперь дефицит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бензина в Украине все еще не хватает, а цены все больше поднимаются. Долгое время государство держало контроль над стоимостью горючего, однако 17 мая правительство приняло решение отменить государственное регулирование.

"Сегодня" пообщались с экспертом рынка горючего, директором консалтинговой компании "А-95" Сергеем Куюном, и узнали, как изменится ситуация после того, как госрегулирование исчезнет.

Реклама

Кабмин ожидает ответственности от участников рынка

Министр экономики Юлия Свириденко пояснила, что ценовое регулирование со стороны государства прекратили, чтобы операторы рынка имели возможность насытить его необходимым ресурсом.

При этом она ожидает, что АЗС не будут злоупотреблять ситуацией, и цены на горючее по Украине не будут превышать 58 грн за литр дизтоплива и 52 грн за литр бензина. Если такие рекомендации не будут соблюдаться, государство будет вводить санкции.

"Только мы почувствуем, что операторы рынка злоупотребляют своим положением, будем вводить против них специальные санкции и мониторить ситуацию круглосуточно. Мы не допустим, чтобы наших людей и нас с вами обманывали", – сказала Свириденко.

Реклама

Также по словам министра, отмена контроля приведет к тому, что в ближайшие недели очереди за топливом будут уменьшаться, а баланс рынка не допустит дефицита.

Однако эксперты говорят о другом.

Проблема дефицита не в цене

Куюн рассказал, что есть заблуждение, что АЗС якобы придерживают запасы бензина и ждут, пока повысится цена. Однако ситуация действительно другая, поскольку мы знаем, какая у украинцев потребность в горючем, сколько мы потребляем.

Реклама

Также на таможнях фиксируются объемы топлива, ввозимые из-за границы. И факт таков, что топлива импортируют гораздо меньше, чем нам нужно. В этом и причина дефицита.

"Цена, регулируемая государством, – 40-45 грн. Ну поставьте 60-80 грн. От этого локомотивы появятся в Европе? Или цистерны появятся? Нет. Проблема не в цене, проблема в том, что горючего нет. И никакая отмена госрегулирования это не изменит", – объяснил эксперт.

Куюн добавил, что у компаний был достаточный заработок в пределах регулируемых цен. Они сталкиваются с серьезными логистическими издержками, и правительство учло это в ценах. И разрешена маржа – 6-7грн, притом что некоторые сети готовы торговать бензином с маржой в 3 грн, однако горючего просто нет.

Эксперт подчеркивает, что государство должно реагировать на спекулянтов и не давать им слишком высокие цены во время кризиса.

"Нужно дать сигнал рынку, что этого нельзя делать. Это чистая спекуляция. Когда правительство пошлет сигнал рынка, что мы будем наказывать за это, то я уверен, что падет спрос на спекулятивные оптовые партии, ведь именно они, а не розницу, поднимают цены на горючее", – убежден эксперт.

Дефицит бензина в Украине задел всю Европу

Ранее "Сегодня" писали, что чтобы в Украине было горючее, нужно перестроить всю европейскую систему перевозок нефтепродуктов.

Европа не была готова к такому великому клиенту, как Украина. С этого рынка никто никогда не поставлял горючее в нашу страну, а значит, и не была налажена транспортная инфраструктура. Соответственно, участники рынка горючего вкладывали ресурсы в работающие транспортные пути.

Сергей Куюн подчеркнул, что наше государство сейчас меняет наработанные системы и строит новые пути. И это касается не только европейского рынка, но и рынка всего мира.

Кроме того, ускорить процесс перестройки может и нефтяное эмбарго против России. Если Европа примет решение о полном отказе от российских нефтепродуктов, нефтяные потоки потекут в новых направлениях, и это будет означать большое перераспределение.

Также мы рассказывали, от каких новых схем украинцы страдают на заправках, и какие цены на бензин были на АЗС 17 мая.