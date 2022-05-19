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Кому война, а кому мать родна: как "бензиновые" мошенники обдирают украинцев до нитки

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 11:19
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Мошенники придумали схему, как на дефиците бензина извлечь для себя немалую выгоду
Торгуют горючим мошенники по невысоким ценам
Торгуют горючим мошенники по невысоким ценам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине на волне дефицита горючего появилась еще одна мошенническая схема. Преступники продают бензин с минимальной наценкой и прячут его недалеко от указанного покупателем места, присылая тому геолокацию.

Об этой схеме рассказали журналисты Telegraf, которые связались с автором одного из таких объявлений.

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Им предложили перевести деньги за 15 литров бензина (с ценой 50 грн. за литр), а также указать место доставки. Впоследствии продавец обещает в течение 2-3 часов привезти топливо и не дальше 2 км от указанного адреса заложить "клад" с желаемым бензином и отправить на телефон смс с описанием места, где он лежит.

Переписка с мошенниками
Переписка с мошенниками / Фото: telegraf.com.ua

Обратим внимание, что сейчас бензин продают по ценам от 45 до 90 грн, при этом, чтобы его приобрести, придется отстоять в огромных очередях. Мошенники предлагают горючее по дешевке, быстро и без очередей, а вдобавок ко всему, обещают вместе с бензином бесплатно оставить канистру, цена которой сейчас составляет от 250 грн.

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